Congo-Kinshasa: Rentrée judiciaire au Conseil d'Etat - Vunduawe Te Pemako relève le bilan chiffré des ordonnances de sa juridiction de contentieux

Le Premier Président du Conseil d'Etat, le Professeur Félix Vunduawe te Pemako, a lancé officiellement la rentrée judiciaire au Conseil d'Etat, le 30 octobre dernier. Au cours de cette cérémonie, le précité a prononcé un discours dans lequel il a relevé le bilan chiffré de différentes ordonnances en référé et des arrêts rendus.

A cet effet, le Professeur Vunduawe a détaillé sur un effectif de 326 affaires en annulation au premier et dernier ressort, que 24 ont déjà été prononcées et 45 sont en cours d'examen.

Dans le bilan statistique énoncé par le Premier Président de cette juridiction, il y a lieu de noter également 160 affaires en contentieux électoral en Appel, toutes déjà vidées, 28 affaires en annulation en Appel en cours d'instruction, 162 affaires en référé en premier et dernier ressort dont 74 déjà vidées, 7 affaires en renvoi de juridiction dont 2 déjà vidées, 17 affaires en prise à partie dont 2 déjà vidées.

Dans le même ordre d'idées, il a évoqué le bilan statistique des décisions concernant les avis consultatifs émis par la section consultative du Conseil d'Etat.

«25 affaires enrôlées au greffe dont 7 requêtes en demande d'avis de régularité juridique pour des textes en chantier RATC et 18 requêtes en interprétation des textes en vigueur sous RITE. A ce jour, 4 requêtes en difficultés d'interprétation des textes juridiques en vigueur ont été vidées avec des avis donnés et 4 autres requêtés sont en examen et seront vidés incessamment», a indiqué le Premier Président du Conseil d'Etat.

Avant d'enrichir avec les données du bilan technique à partir de l'échantillon des décisions phares rendues par le Conseil d'Etat.

Etant donné que le Conseil d'Etat ne rend pas des arrêts ou des ordonnances en matières consultatives mais donne des avis motivés, le Professeur Vunduawe a donné trois avis consultatifs.

Il s'agit de cas du vice-Premier ministre José Makila qui avait, par requête, saisi le Conseil d'Etat en interprétation des dispositions des articles 77 et 78 de la loi électorale du 9 mars 2006 sur le cumul des fonctions des membres du gouvernement, la requête du Vice-Premier ministre en charge de la Justice et garde des sceaux sur l'indépendance des magistrats et le Vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Gilbert Kankonde Malamba sur la coexistence entre son ministère et celui de la Décentralisation.

Bien avant, le premier président a rappelé la place du Conseil d'Etat au sein du pouvoir judiciaire et, d'autre part, il a précisé son rôle au sein de l'ordre administratif, de manière à éclairer l'opinion sur l'organisation, le fonctionnement et les compétences du Conseil d'Etat.

Pour sa part, le Procureur Général près le Conseil d'Etat, Octave Tela Ziele a, dans son intervention, formulé un réquisitoire basé sur des réformes pour la bonne exécution des décisions qui pourront être rendues par les juridictions administrative en RDC.