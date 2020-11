Congo-Kinshasa: Denise Nyakeru Tshisekedi - Une First Lady passionnée de l'éducation

Dans le livre d'Ecclésiaste (Sainte Bible), il est écrit, noir sur blanc, qu'il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour naître, et un temps pour mourir ; il y a un temps pour rire, et un temps pour pleurer ; ... Dans l'intervalle d'un demi-siècle, la famille Nyakeru dont l'actuelle Première Dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi est la cadette, a connu deux moments contrastés : un temps pour une profonde douleur, et un temps pour une immense joie.

Retour sur un événement tragique. «Le 25 janvier 1968, aveuglés par les phares d'un autre véhicule qui venait en sens inverse, Papa Etienne Nyakeru et Maman Christine M'ntalushika connaitront un accident mortel sur l'avenue Industrielle à Bukavu, en compagnie du petit-frère de Papa Nyakeru, Joseph Mukombe Banywesize. Et ils mourront sur les coups, tous les trois.», rapporte l'Abbé Jean-Bosco Bahala. Depuis ce drame, Denise Nyakeru, âgée alors de neuf mois seulement, et ses sept autres frères et sœurs sont devenus orphelins de père et de mère et ont été adoptés par leur oncle maternel, l'Abbé Sylvestre Ngami Mdahwa. Celui-ci a quitté la terre des hommes en 1985.

Cinq décennies plus tard, Denise Nyakeru Tshisekedi a vécu un grand événement qui marquera d'une empreinte indélébile toute sa vie. Il s'agit, en effet, de l'élection de son époux, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme Président de la République, Chef de l'Etat.

Un certain 24 janvier 2019, une grandiose cérémonie de passation civilisée de pouvoir et de prestation de serment au Palais de la Nation était sous les projecteurs à Kinshasa, capitale de la RDC. Moment d'allégresse. Ce jour-là, le fils biologique et politique du Sphinx de Limete et la désormais First Lady de ce vaste pays au cœur de l'Afrique sont entrés dans la cour des grands et dans l'histoire du monde.

«L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde», disait Nelson Mandela, une icône planétaire. La Première Dame de la RDC a fait de l'éducation son cheval de bataille, le cœur de son action. Depuis quelque temps, la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi (FDNT) offre des bourses d'études à des jeunes ayant excellé aux Examens d'Etat (baccalauréat) pour aller parfaire leur formation universitaire dans des grandes nations comme la France dans les filières scientifiques et techniques. Ça s'appelle la «Bourse Excellentia».

La gratuité de l'enseignement primaire est l'une des grandes réussites du régime Tshisekedi. Celui qu'on surnomme «FATSHI Béton» a remis sur le chemin de l'école des millions d'enfants qui en étaient privés faute de moyens et a redonné un sens au métier de l'enseignant. Sur les traces de son modèle «Maman Sese», la défunte épouse du Maréchal Mobutu, l'actuelle First Lady, en bonne mère de famille, sillonne nombre d'écoles pour motiver les élèves de changer le Congo en se réappropriant les vraies valeurs. Généreuse, cette femme originaire de la tribu Shi (Sud-Kivu) met la main dans son escarcelle pour financer la réhabilitation de certaines infrastructures telles l'historique Centre Féminin Maman Mobutu. Elle vient de soutenir financièrement l'Union de la Presse du Congo (UNPC) pour l'organisation de son congrès à Muanda dans la province du Kongo Central. Denise Nyakeru Tshisekedi a personnellement pris part à ces assises et les professionnels des médias ont fait d'elle Présidente d'honneur de leur corporation.

Denise Nyakeru Tshisekedi qui s'investit dans la promotion d'une élite excellente a, elle-même, fait des bonnes études primaires, secondaires au lycée Tobongisa dans la commune de Limete à Kinshasa, suivies d'une formation de Soignante. Elle a exercé son métier d'infirmière dans différentes Maisons de repos en Belgique, l'ancienne métropole. Fanny, Antony, Christina, Sabrina et Serena sont des enfants issus de l'union entre Félix Tshisekedi et Denise Nyakeru. Cette femme d'exception, fervente chrétienne, de bonne éducation, est un modèle aux yeux de ses innombrables compatriotes congolais.