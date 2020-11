Congo-Kinshasa: Consultations - L'AGV fait acte d'adhésion

L'idée du Président de la République de réunir tous les Congolais derrière une union sacrée qui permettra de changer la Gouvernance du pays et d'améliorer la situation du peuple congolais qui est déplorable continue de faire du chemin. L'Alliance pour la Gouvernance vient d'y adhérer, mais en émettant quelques considérations qui peuvent être vues aussi comme sa contribution pour la réussite de ces consultations.

Pour l'AGV, il faut que ces consultations aboutissent à des résultats palpables et mesurables en termes de la réduction de misère des congolais et non à une redistribution des postes qui ne profitera qu'à ceux qui seront nommés et non à tout le peuple congolais. L'AGV avise aussi que seules les personnes crédibles puissent être consultées par le Président de la République et non tous ceux qui sont à la recherche des postes. Pour l'AGV, l'un des aboutissements heureux de ces consultations devrait être l'éloignement de tous les schémas ayant pour concrétisation la balkanisation du pays et enfin, ces consultations devraient se traduire par une vie politique normale et apaisée.

DECLARATION POLITIQUE DE L'AGV

A la suite de l'adresse du Chef de l'Etat du 23 octobre 2020, l'Alliance pour la Gouvernance des Valeurs, AGV en sigle, fait la déclaration suivante :

L'AGV salue la décision du Chef de l'Etat de consulter les différentes forces vives de la nation, ce qu'elle encourageait déjà au sortir des élections passées qui ont divisé l'opinion tel qu'exprimé dans sa déclaration de soutien au Président publié dans le journal le Phare du 06 mars 2019

Elle attire l'attention sur le fait que ce processus, pour qu'il soit effectif, devrait aboutir à une gouvernance qui va prioriser l'adoption des réformes qui sortiront le peuple congolais de l'insécurité, de la misère et du joug de ses détracteurs et non à un partage de postes qui ne profitera qu'à une poignée d'individus comme il en a souvent été le cas.

Ces consultations doivent tenir compte des leaders crédibles et aussi ceux en qui la population se reconnait.

Elles devraient aussi permettre l'éloignement du spectre de la balkanisation et ses contours néfastes qui menacent l'intégrité territoriale

Finalement, elles doivent nécessairement favoriser la normalisation de la vie politique, la paix et la cohésion nationale.

Au regard de tout ce qui précède, l'AGV apporte son soutien à la démarche initiée par le Chef de l'Etat et l'encourage à n'aller que dans le sens de l'intérêt du peuple congolais.

Pour l'Alliance pour la Gouvernance

Loli NKEMA LILOO BOKONZI