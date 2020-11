Congo-Kinshasa: Palu - Dorothée Gizenga se veut plus constructive

Le Parti du Patriarche Antoine Gizenga livre au monde aujourd'hui l'image malheureuse d'une famille qui n'aurait tenu aucunement compte de dernières volontés du Père de la famille décédé et qui serait en train de se livrer à l'interne à un duel aux couteaux à mort dont l'enjeu principal est l'obtention de l'héritage légué par le Patriarche.

Les taillades qu'ils s'infligent sont profondes et font mal, mais ces membres n'en ont cure. Pour eux, c'est l'héritage qui est la récompense suprême, le reste n'est que secondaire. Dorothée Gizenga se veut même plus constructive. Elle préfère que le Congrès soit reculé pour plus tard, en attendant de résoudre le problème de leadership entre les deux hommes, car un congrès organisé dans les conditions actuelles accoucherait de deux Palu. Ce qui est inacceptable pour elle. L'enjeu est, on s'en doute, l'électorat du Palu qui lui a permis de prendre la Primature durant le premier quinquennat de Joseph Kabila et d'occuper quelques ministères de choix dans le deuxième quinquennat.

L'héritage en question est l'électorat plus ou moins fidélisé du Palu d'Antoine Gizenga. Cet électorat a sa place dans l'opinion nationale congolaise parce qu'il obtint pour le Palu quelques années auparavant la Primature et des postes ministériels. Alors, trêve à la plaisanterie et place à la bagarre aux couteaux. Celui qui ne saura pas bien serrer les dents et encaisser aura perdu la partie.

C'est maintenant officiel ; il y a deux factions dans le Palu d'Antoine Gizenga. Ces Factions existaient déjà sûrement avant sa mort mais n'avaient aucune chance de rallier plus de monde. Alors, leurs promoteurs ont su géré leurs ambitions en attendant le moment opportun. Lorsque le Patriarche avait tiré sa révérence, et que son fils avait repris les rennes, ce n'était pas encore le moment. Le prestige du père resplendissait avec trop d'éclat sur le fils Luigi Gizenga, bien connus de toutes les chancelleries des pays ayant une idéologie de gauche. Il aurait été difficile de faire passer la dissidence sur cet électorat que le Père Gizenga léguait au Palu. Les dissidents acceptèrent de ronger leur frein et d'attendre le moment opportun. C'est la disparition inopinée du fils Luigi Gizenga qui va sonner les glas. Désormais, plus rien ne pouvait faire obstacle aux ambitions de ceux qui avaient accepté de travailler dans l'ombre du Patriarche et qui rêvaient secrètement de le remplacer à la barre du Palu de s'exécuter. Les yeux des observateurs s'appesantirent sur les rangs pour découvrir qui allaient franchir le rubicond le premier. Il ne fallut pas beaucoup de temps pour les découvrir.

Il y avait Sylvain Ngabu, qui parvint par des manœuvres savamment menées à se faire passer pour le Secrétaire Général ad intérim du Palu. Titre que ne lui concède nullement pas l'autre aile dissidente.

En effet, Godefroid Mayobo qui aussi a pensé avoir servi fidèlement le Père et le Fils Gizenga pour prétendre avoir une part à l'héritage, appartient à l'autre aile qui dénie à la première aile toute légitimité. Il dit dans sa déclaration du 30 octobre en réaction à l'exclusion dont il était l'objet prononcée par l'aile de Sylvain Ngabu : «Ce 28 octobre 2020, la Direction légale et légitime du Parti Lumumbiste Unifié et toute l'opinion en général ont été désagréablement surprises d'apprendre qu'un soi-disant secrétaire général a.i du Parti aurait décidé d'exclure le Camarade Mayobo, actuellement Secrétaire permanent a.i et porte-parole du Parti, Membre du Bureau Politique et unique idéologue de celui-ci tel que nommé en son temps par le Feu Vénérable Patriarche Antoine Gizenga , alors secrétaire général Chef du Parti. Cette ridicule décision est, non seulement nulle et de nul effet du fait de sa prise par le Secrétaire Général a.i qui est inexistant dans les statuts du Parti, mais aussi illégale suite à la non-reconnaissance du même sieur par l'autorité étatique régulatrice du fonctionnement des partis politiques en RDC, à savoir le Ministère de l'Intérieur».

Il dit de Sylvain Ngabu ceci dans sa déclaration politique du 30 octobre 2020 : « Or il se fait que le sieur dont il est question plus haut avait tenté d'obtenir cette reconnaissance du ministère le 21 Juin 2020 mais celui-ci le lui avait refusé le 29 juillet 2020 pour défaut de conformité avec les statuts du parti et à la loi sur les partis politiques».

De ce qui précède, les analystes avertis notent qu'il existe ipso facto deux factions dans Palu dont l'une est dirigée par Godefroid Mayobo qui se prévaut de sa qualité de Secrétaire Permanent a.i et Porte-parole du Palu. Il semble avoir aussi reçu un papier de reconnaissance du Ministère de l'Intérieur. Cette faction a mis en place une commission qui est à pied d'œuvre pour l'organisation d'un congrès.

Et il y a aussi l'aile Sylvain Ngabu, qui se réclame être Secrétaire Général a.i du Palu. En tant que tel, il était en étroite collaboration avec Dorothée Gizenga, la fille du Patriarche. Cette aile n'a aucun doute dans sa pensée quant à être la seule dépositaire de la légitimité. C'est pourquoi elle se permet d'exclure les autres dont Godefroid Mayabo. Cette aile voulait aussi organiser aussi son congrès le 30 octobre passé mais a finalement reculé la date suite à des fortes dissensions au sein du Parti.

N'y a-t-il pas des médiateurs professionnels dans cette République capables de réconcilier ces fils qui se disputent l'héritage familial ? Faut-il les laisser s'entredéchirer pour ne constater que l'échec après ? Les Congolais devraient apprendre à s'associer et à rester fidèles aux idéaux qui les avaient réunis, qui, eux restent immuables et ne changent pas. Ces honorables hommes de gauche feraient honneur à la gauche Congolaise en prenant de la hauteur, à la hauteur de leur idéal, qui est lui élevé.