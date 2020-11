Congo-Kinshasa: Octavia vs Astalia - Pascal Beveraggi relance le feuilleton juridique contre Katumbi

Dans le souci de se voir rétablir dans ses droits et de récupérer les actifs de sa société, bloqués «irrégulièrement» par un jugement «irrationnel» du Tribunal de commerce de Kolwezi, Pascal Beveraggi espère une réparation, et croit fermement que l'Etat de droit prôné par le Président de la République le rétablira dans ses droits. Cette affaire n'a pas fini de faire parler d'elle.

Le feuilleton juridique dans l'affaire qui oppose la société OCTAVIA, propriété de l'entrepreneur Français Pascal Beveraggi, à la société ASTALIA de Moïse Katumbi est loin de trouver son épilogue.

Après différents jugements rendus en République Démocratique du Congo et en France au sujet de la propriété des actifs du Groupe NECOTRANS en liquidation judiciaire à PARIS depuis 2017, Pascal Beveraggi a initié de nouvelles actions afin de dénoncer la spoliation sans droit ni titre des actifs de sa société et ainsi voir l'Etat de droit redoré son blason.

Ont été saisis le Tribunal de commerce Kinshasa-Gombe et la Cour de Cassation où de nouveaux procès sont en cours.

L'objectif affiché de ces actifs est d'obtenir la réformation du "jugement" du Tribunal de commerce de Kolwezi, qualifié d'irrégulier et fallacieux, ayant transféré les actifs de la société OCTAVIA à la société ASTALIA après une condamnation par défaut, et selon Pascal Beveraggi, de façon irrégulière en violation de tous les principes directeurs propres à un procès équitable (pas de délivrance de l'assignation à OCTAVIA dont le siège social est à Dubaï, violation manifeste du principe du contradictoire, et des droits de la défense d'OCTAVIA; violation du principe d'inattaquabilité du certificat d'enregistrement, conformément à l'article 227 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et mobilier des sûretés, le tout dans l'intention malveillante d'obtenir frauduleusement les actifs d'OCTAVIA).

Pascal Beveraggi et sa défense ont ainsi saisi le Tribunal de Commerce de Kinshasa-Gombe et la Cour de Cassation pour faire valoir leur droit pour la première fois, obtenir réparation, et faire juger toutes les fausses allégations de la Société ASTALIA et de ses responsables dont Moïse Katumbi est l'acteur majeur.