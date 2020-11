Congo-Kinshasa: A Goma - L'ANAPI a organisé un atelier de sensibilisation et de vulgarisation des réformes opérées par le Gouvernement dans le cadre du climat des affaires

Sous le patronage du Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan, Elysée MUNEMBWE, l'Agence Nationale pour la Promotion des investissements, ANAPI en sigle, a organisé ce vendredi 16 octobre 2020, un atelier de sensibilisation et de vulgarisation des réformes mises en œuvre au niveau central pour améliorer le climat des affaires et des investissements en RDC à l'intention des autorités provinciales, du secteur privé et de la société civile du Nord-Kivu en général et de la ville de Goma en particulier, avec l'appui de la BAD dans le cadre du Projet d'Appui au Développement du Secteur Privé et à la Création de l'emploi (PADSP-CE).

Plus d'une centaine de personnes parmi lesquelles : les Députés et les Ministres provinciaux, les membres du Conseil de sécurité de la Province, les administrations publiques, les opérateurs économiques et la société civile ont pris part à ces assises tenu dans la salle Mont Goma de l'hôtel Serena.

En effet, en dépit des réformes structurelles opérées par le Gouvernement central, le taux d'application en Provinces des mesures initiées au niveau central demeure faible, et cela est dû notamment, à la faible communication sur les réformes opérées. Par l'organisation de cet atelier, l'ANAPI visait entre autre objectif de sensibiliser, vulgariser les réformes initiées pour améliorer le climat des affaires, impliquer les administrations publiques, le secteur privé, et les différentes parties prenantes dans le processus d'amélioration du climat des affaires pour garantir l'appropriation au niveau provincial, communiquer sur les différentes opportunités que présente la province du Nord-Kivu d'une part, et de vulgariser les différentes formes d'incitations gouvernementales mises à la disposition des investisseurs afin de promouvoir l'entrepreneuriat d'autre part, et présenter les missions et services qu'offre l'ANAPI.

Notons que le Chef de l'Etat a fait de la question relative à l'assainissement du climat des affaires et des investissements son cheval de bataille, tel que repris dans les 20 piliers du Président de la République, reflété dans le programme gouvernemental, pour permettre une véritable éclosion du secteur privé, créateur d'emplois et de richesses afin de lutter contre la pauvreté et booster le développement inclusif.

Outre les discours du Président de l'Assemblée Provinciale du Nord-Kivu, du Gouverneur de Province et de Madame le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan, le Directeur Général de l'ANAPI, Monsieur Anthony Nkinzo Kamole a fait une présentation qui a étayé les différentes réformes entreprises, les attentes vis-à-vis des Députés provinciaux et membres du Gouvernement provincial dans l'option d'une appropriation institutionnelle. Juste après les participants ont échangé autour des questions prioritaires du climat des affaires dans la province du Nord Kivu.

L'amélioration du climat des affaires étant une question d'intérêt national, il y a lieu de signaler que la Province du Nord-Kivu constitue, après Kindu au Maniema, une nouvelle étape dans cette vaste campagne de sensibilisation et de vulgarisation qu'a entamé l'ANAPI depuis plusieurs mois, et qui se poursuivra dans les prochains jours dans les Provinces du Sud-Kivu et du Kasaï Central.

Avec l'ANAPI, bien investir pour une RD Congo prospère !