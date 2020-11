Afrique: Présidentielle US - deux Amériques face-à-face

analyse

Deux Amériques, apparemment irréconciliables, se feront face dans les urnes, ce 2 novembre. L'une incarnée par le président sortant Donald Trump qui, après quatre ans à la Maison blanche, a largement redessiné la politique étrangère américaine : détricotage du système multilatéral, guerre froide avec la Chine, repli sur soi... Une Amérique où les vieux démons du racisme anti-noir ont refait surface, où les suprémacismes Blancs ont fini de reprendre le devant de la scène... L'autre Amérique, plus sympathique aux yeux du reste du monde, incarnée par Joe Biden, le candidat démocrate, apparait désormais comme un lointain idéal. L'ancien vice-président d'Obama fait presque figure de représentant de l'ancien monde. Un monde proche et lointain à la fois. Où l'Amérique était encore le gendarme du monde, le phare du « monde libre », la « nation indispensable »...

Du résultat de ce scrutin dépend en grande partie l'avenir des Etats-Unis. Et du monde. Plus précisément le rôle que les Etats-Unis continueront à jouer dans ce monde. La ligne de fracture est telle que, quel que soit le vainqueur, il aura en face de lui la moitié de ses concitoyens qui ne se reconnaitront pas en lui. Certes, dans toute élection, il y a un vainqueur et un vaincu. Mais un minimum de consensus, de respect de certaines règles, permet toujours à la majorité de gouverner et à l'opposition de s'opposer. On ne va pas jouer aux oiseaux de mauvais augures qui prédisent une guerre civile, mais ce qui est certain, c'est que le prochain président aura du mal à réconcilier ces deux Amériques qui se haïssent. Pendant ce temps, le reste du monde regarde avec angoisse, espérant fébrilement que la plus puissante démocratie du monde ne va pas y perdre son âme.

L'autre enjeu concerne la politique étrangère que mettra en œuvre le futur président américain. De Pékin à Téhéran en passant par Moscou, Tel-Aviv ou Bruxelles, on regardera attentivement les résultats, même si on ne supporte pas le même champion. Les uns espèrent une réélection de Trump pour achever de redessiner la face du monde à sa façon ; les autres prient pour le triomphe de Biden pour revenir au monde d'avant, plus rassurant. Mais même dans ce cas de figure, il faudra composer avec l'héritage de l'actuel locataire de la Maison blanche. A l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Surtout au Moyen-Orient. Et l'Afrique dans tout cela ? Eh bien, il ne faut pas se faire d'illusion. Le continent n'est pas une priorité pour les Etats-Unis. Et j'ai envie de dire que quel que soit l'homme que les Américains choisiront pour siéger à la Maison blanche pour les quatre ans à venir, rien ne changera. La politique africaine des Etats-Unis reste relativement inchangée ces dernières décennies, indépendamment des partis (républicain ou démocrate) aux affaires.