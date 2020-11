Congo-Kinshasa: L'homme d'affaires Simba Ngezayo abattu à Goma

À Goma, de plus en plus d'hommes d'affaires sont pris pour cibles par des gangs armés et ces forfaits sont souvent commis en pleine journée. Hier c'est l'homme d'affaires Simba Ngezayo qui a été tué par balles. Ses meurtriers n'ont pas encore été retrouvés et une enquête a été ouverte.

Le drame s'est produit à 7h20. L'homme d'affaire accompagnait son enfant à l'école quand il a été la cible des tirs de deux hommes armés non autrement identifiés. Selon la police et les témoins, ces derniers ont tiré plusieurs coups de feu avant de prendre la fuite sur une moto.

Simba Ngezayo est un homme d'affaire bien connu à Goma. Sa famille est parmi les plus riches de la ville. Son père, Victor, est à la tête d'un des plus grands hôtels de la région. Le nom de Ngezayo revient depuis quelques mois beaucoup dans la presse suite à un conflit foncier lié au complexe hôtelier que les Ngezayo gèrent. Trois ans plus tôt, c'est l'oncle de Simba Ngezayo qui avait été tué par balle, en pleine journée dans des circonstances similaires.

Les attaques armées contre les hommes d'affaires et des commerçants deviennent fréquents à Goma.

La société civile locale constate que ces assassinats ciblés sont souvent liés aux conflits fonciers et à la mauvaise gestion du processus de désarmement et de réinsertion des anciens combattants membres des groupes armés dont certains se font recruter par des réseaux criminels à Goma.