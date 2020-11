Cote d'Ivoire: Situation tendue après l'élection présidentielle - L'Union européenne appelle les Ivoiriens à l'apaisement

Le Haut représentant et vice-Président de l'Union européenne, Josep Borrell, s'est prononcé hier sur les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Face à la situation tendue qui prévaut actuellement, il a profité de l'occasion pour appeler la classe politique ivoirienne au dialogue et à l'apaisement.

«L'UE attend de l'ensemble des parties prenantes qu'elles prennent l'initiative en faveur d'un apaisement du climat et d'une reprise du dialogue, en associant les nouvelles générations et en favorisant la réconciliation par des mesures très concrètes qui permettront de tourner la page de la violence et de la division », indique le haut responsable de l'institution européenne.

Il s'est dit surtout préoccupé par «les tensions, les provocations et les incitations à la haine qui ont prévalu et continuent de subsister» au lendemain du scrutin présidentiel du 30 octobre dernier. Il a ajouté que les violences qui ont causé des pertes en vie humaine et de nombreux blessés doivent faire l'objet «d'enquêtes indépendantes», pour que justice soit faite «dans les meilleurs délais ».

A propos des résultats de l'élection présidentielle, le haut représentant de l'Ue en charge des affaires étrangères et de la politique de sécurité affirme qu'il «prend note des résultats provisoires annoncés par la Commission électorale indépendante (CEI) ».

L'Union européenne a déploré «l'absence de consensus sur le cadre électoral », en expliquant que «de nombreux Ivoiriens se sont rendus aux urnes, mais de nombreux autres ne l'ont pas fait, soit par choix, soit par empêchement en raison des violences et blocages».