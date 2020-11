Maroc: La Covid-19 prise en charge au titre de l'AMO

L' Agence nationale de l'assurance maladie (ANAM) a annoncé le remboursement et la prise en charge de la Covid-19, au titre de l'assurance maladie obligatoire de base.

"Dans le cadre des mesures urgentes prises pour faire face à la situation sanitaire exceptionnelle, marquée par la propagation de la pandémie de Covid-19, et vu les missions dévolues à l'Agence nationale de l'assurance maladie, le protocole thérapeutique de prise en charge de la Covid-19 approuvé par le ministre de la Santé a été diffusé auprès des organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire (CNOPS-CNSS), des professionnels de santé et l'ensemble des acteurs de la couverture médicale de base au Maroc accompagné de la grille tarifaire des prestations", a affirmé l'ANAM dans un communiqué.

Il est à rappeler que ce protocole évolutif liste l'ensemble des cas cliniques, définit les examens nécessaires pour le diagnostic et le suivi de la Covid-19 et les traitements y afférents, explique le communiqué, précisant que la grille tarifaire fixe le tarif pour chaque prestation et chaque catégorie de cas clinique, par secteur d'activité (public et privé). Le remboursement et la prise en charge se feront selon la réglementation et les référentiels en vigueur, notamment les conventions nationales, les nomenclatures des actes et le guide des médicaments remboursables, souligne la même source, notant que le protocole et la grille tarifaire sont consultables à l'adresse "www.anam.ma".

Par ailleurs, ce protocole permettra de consolider la prise en charge des assurés et bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire (AMO) atteints de la Covid-19 et constituera un référentiel pour le remboursement et la prise en charge, ainsi que pour l'exercice du contrôle médical, à même d'éviter d'éventuels abus et dépassements, note le communiqué. Dans cette optique, il est à souligner que le non-respect des dispositions de ce référentiel pourra faire l'objet de réclamation destinée à l'ANAM, à travers notamment la plateforme «chikaya» mise en place au niveau du site de l'Agence à l'adresse "http://anam.chikaya.ma", assure-t-on, ajoutant que toutes les réclamations reçues seront traitées conformément à la réglementation en vigueur.