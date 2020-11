Burkina Faso: Eddie donne l'assaut depuis "ses terres d'origine"

Le samedi 1er novembre 2020 à Tenkodogo, le candidat du CDP a lancé officiellement sa campagne, dit-il, sur ses terres d'origine. Puis, le 2 novembre il a enchaîné deux meetings respectivement dans le Koulpélogo et le Kourittenga. Partout où il passe, il explique ses ambitions politiques. Notamment son engagement à mettre fin à la guerre asymétrique imposée par les terroristes. « Allez-y leur dire de faire leurs valises, car Eddie arrive », répète-t-il à chaque occasion.

De jeunes filles et garçons armés de vuvuzelas et de fanions du parti. Parmi ceux qui s'activent en cette matinée, des bonzes, des caciques et d'illustres inconnus de la sphère politique burkinabè. Eddie s'apprête à lancer officiellement sa campagne politique à Tenkodogo, chef-lieu de la province du Boulougou, cet après-midi.

Le candidat et son équipe, qui ont mis le cap sur la capitale du Boulougou, peu après 10 heures, ont été accompagnés par un escadron de jeunes militants motorisés et klaxonnant à tue-tête venus d'un peu partout de la province à partir de Sapaga jusqu'à Tenkodogo où Eddie est passé d'abord présenter ses civilités au Dima.

Une fois sur l'aire du meeting, la gare routière, pas un seul pas du candidat ne s'effectue sans la chanson culte de Dez Altino "Wend ya Wendé". Après une ronde et un bain de foule, Boukaré Kéré, représentant des anciens, lui a signifié que si Dieu lui-même s'interpose dans une bagarre et la sépare, il n'y a pas de poussière. « Dans un partage de viande en plein jour, si tu prends un os, tu l'aurais voulu. Car il y a suffisamment de la lumière pour voir et faire un bon choix. Nous voulons la paix, la cohésion sociale. C'est pour ça que, jour et nuit, nous sommes avec vous », a-t-il ajouté.

Pour le président du haut conseil du CDP, Mélégué Traoré, qui a tenu à se référer aux génies des rivières et des arbres et à rendre hommage aux ancêtres de Zoungran Tenga avant de parler, Eddie Komboïgo est le candidat légal, naturel et le mieux indiqué pour conduire le CDP au pouvoir. Il ne doute pas de la victoire de son candidat pour plusieurs raisons. (Lire encadré).

« Une seule raison aurait suffi... »

Celui qui se présente comme l'alternance de l'alternative explique depuis Tenkodogo son choix de lancer officiellement son opération de charme pour la conquête du fauteuil présidentiel. « C'est ici mes origines. Je suis Sorgho. Mon histoire, c'est ici et ça commencera ici. Allez leur dire que je suis venu à Tenkodogo conquérir les rênes du pouvoir. Qu'ils commencent à ramasser leurs affaires. D'ailleurs ils n'auraient même à le faire, car ils sont à la Patte d'Oie », a-t-il déclaré dès l'entame de son intervention.

Après ce rappel historique de ses origines, il a donné les raisons qui l'ont poussé à se lancer à la conquête du pouvoir. Eddie Komboïgo assure que ce n'est ni pour s'enrichir, ni pour réussir, ni pour se venger.

« Une seule raison aurait suffi. Mais il n'y en a pas qu'une. La division, l'exclusion, les Burkinabè se regardent en chien de faïence, tous les agrégats macroéconomiques sont en baisse, ils sont incapables de négocier avec les travailleurs : 250 jours de grève, depuis qu'ils sont au pouvoir ils nous ont imposé une guerre asymétrique ... », a-t-il expliqué.

Le Burkina veut la paix, et c'est pour ça qu'il lui faut aller reconquérir le pouvoir. « Ils devraient avoir honte de demander un second mandat. Mais comme ils n'en connaissent pas », a-t-il indiqué.

Après Tenkodogo, c'est le tour de Ouargaye de prêter oreille à l'offre politique du candidat du CDP et de toute sa délégation. A l'esplanade de l'hôtel de Ville, des militants et sympathisants étaient pour l'écouter et lui soumettre leurs préoccupations.

Représentants des femmes, des anciens et des jeunes, tout en lui assurant qu'ils sont avec lui et son parti, lui ont signifié leur peine de voir des déplacés internes arriver massivement à Ouargaye avec parmi eux des veuves et des orphelins.

Après la page sécuritaire ils ont pointé la route piteuse qui mène à Ouargaye. « Je vous promets de faire le déplacement avec une délégation de jeunes pour vous accompagner au soir du 22 novembre à Kosyam. Mais une fois au pouvoir, n'oubliez pas notre route. Bon nombre de politiciens nous ont promis depuis tant d'années cette route. Mais après chaque élection, nous les attendons en vain », a expliqué le représentant des jeunes, Judicaël Donsonné.

A son tour le président leur a promis cette route et une école technique avant de reprendre la route pour Koupéla dans le Kourittenga où il est arrivé dans l'après-midi avec une voix très enrouée.

Ici, il a rappelé que son ambition de briguer la présidentielle est guidée surtout par cette volonté de ramener la paix au Burkina, d'alléger la souffrance des Burkinabè et de les réconcilier, de mettre fin à la malgouvernance. « Ce n'est ni pour réussir ou pour me venger de qui se soit », a-t-il rappelé.