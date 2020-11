Maroc: Fahs-Anjra - 55 projets programmés dans le cadre de la phase III de l'INDH

Tanger — Quelque 55 projets de développement, dont 32 réalisés, ont été programmés dans le cadre de la phase III de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au niveau de la province de Fahs-Anjra.

Selon le bilan de la phase III de l'INDH, présenté lors de la dernière réunion du Comité provincial de développement humain présidée par le gouverneur de la province, Abdelkhalek Marzouki, un total de 32 projets ont été finalisés, tandis que 23 autres se trouvent dans différentes phases de réalisation.

Il s'agit principalement de projets de construction de routes rurales, d'équipement de Maisons de la maternité (Dar Al-Oumouma), de renforcement des compétences des équipes de suivi des femmes enceintes, d'aménagement d'unités scolaires, de construction d'unités de préscolaire, de financement de l'Initiative "un million de cartables", de soutien des Maisons de l'étudiant (Dar Talib et Dar Taliba), en plus de la création d'une plateforme dédiée aux jeunes porteurs de projets et d'idées d'activités génératrices de revenu, l'équipement d'une Maison pour personnes âgées, le soutien des associations actives dans les secteurs sociaux et de renforcement des services médicaux au sein des centres de santé de la province.

D'après le même bilan, l'année 2019 a été marquée par la programmation de 31 projets, dont 24 achevés, avec une enveloppe budgétaire d'environ 57,93 millions de dirhams (MDH).

Il s'agit de 15 projets qui s'inscrivent dans le cadre du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base (39,6 MDH), 2 projets relevant du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité (3,21 MDH), 7 projets dans le cadre du programme d'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes (2,38 MDH) et 7 autres projets relatifs au programme de l'impulsion du capital humain des générations montantes (12,74 MDH).

Par ailleurs, 24 projets de développement ont été programmés pour l'année 2020, dont 8 ont été achevés et 15 sont en cours de réalisation.

Neuf de ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base (13,73 MDH), 6 dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité (2,85 MDH) et 8 relèvent du programme d'impulsion du capital humain des générations montantes (7,84 MDH).

En outre, un dernier projet a été programmé au titre de 2020 dans le cadre du programme d'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes. Ce projet est en phase d'étude afin de déterminer les chaînes de valeur de la province de Fahs-Anjra.