Algérie: Nice - Patrick Vieira au secours de Youcef Atal

Le coach de l'OGC Nice, Patrick Vieira, s'est exprimé au sujet de la dernière sortie de route de l'international algérien, Youcef Atal, sur les réseaux sociaux.

Faisant suite à l'attentat de Nice, le latéral droit de l'OGC a liké sur Instagram un post douteux de Khabib Nurmagomedov. Le message du champion russe de MMA dénonce des « offenses » contre les musulmans à cause de la position de la France vis-à-vis des caricatures du prophète Mahomet, et, a réclamé que « le Tout-Puissant défigure cette ordure et tous ses disciples qui au nom de la liberté d'expression insultent la foi de plus d'un milliard et demi de musulmans ». Des propos visant le président de la République, Emmanuel Macron.

« Youcef a été pris dans une polémique un peu soudaine... Bien sûr, on en a parlé ensemble. Je pense qu'il a été maladroit dans son like. Le garçon, on le connaît très bien. Ça fait trois ans que je travaille avec Youcef. Il faut faire très attention aux amalgames. Je suis derrière lui, le club est derrière lui et pour nous, il n'y a même pas polémique. »