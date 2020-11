Cameroun/Mozambique: Eliminatoires CAN 2022 - Les choix de Conçeicao

Pour la double confrontation Cameroun-Mozambique, le sélectionneur national a publié une liste de 24 joueurs hier, avec une liste d'attente de huit noms en cas d'éventuelles contaminations de dernière minute.

Antonio Conçeicao était face à la presse hier en milieu de journée. Le sélectionneur des Lions indomptables a rendu publique la liste de 24 joueurs retenus (trois gardiens de buts, huit défenseurs, cinq milieux de terrain et huit attaquants) pour la double confrontation Cameroun-Mozambique. Celle-ci compte pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, Cameroun 2022, prévues les 12 et 16 novembre 2020. « Depuis le premier jour, j'ai toujours dit que les portes sont ouvertes à tous les joueurs. Peu importe l'âge, le plus important est ce que le joueur peut apporter à la sélection nationale », a tenu à préciser Antonio Conçeicao dans la salle de conférence de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot).

Dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus, une liste d'attente de huit joueurs est aussi disponible. Pour un total de 32 joueurs. La boucle est bouclée puisqu'il s'agit des mêmes joueurs convoqués le 26 octobre dernier. « Avec cette pandémie, il n'est pas facile de gérer les joueurs. Pour les matches contre le Mozambique, il est possible qu'un joueur soit positif et on va le remplacer », envisage le sélectionneur des Lions indomptables, pour justifier la présence de cette liste d'attente.

Le médecin de la sélection nationale, Dr William Ngatchou, a pour sa part tenu à faire le point de l'état de santé de certains joueurs. On apprend ainsi qu'Harold Moukoudi a été testé positif il y a peu. Toutefois, le défenseur de Saint-Etienne a repris le chemin des entraînements il y a trois jours. Depuis 48 h, Michael Ngadeu Ngadjui est aussi testé positif. Un contrôle vendredi prochain permettra d'être fixé définitivement sur son état. Par contre, André Onana de l'Ajax d'Amsterdam et Serge Tabekou sont négatifs pour le moment. Sauf que dans l'effectif du club hollandais, il y a plus de 10 joueurs malades. Des tests sont donc faits tous les deux, voire trois jours sur les joueurs « sains ».

A neuf jours du match aller de la double confrontation Cameroun-Mozambique, le technicien portugais a reconnu qu'il existe en ce moment trois groupes de joueurs : ceux qui ne se sentent pas prêts à défendre les couleurs de la sélection nationale, ceux qui réfléchissent encore et ceux qui ont marqué un refus. « Venir représenter le pays est une grosse responsabilité. C'est d'abord une question de fierté et d'orgueil. Et ça ne s'achète pas. Et pour cela, c'est avant tout une disposition d'esprit. On respecte le choix des joueurs », a conclu Antonio Conçeicao.