Afrique: Eliminatoires CAN 2022 - Les éléphants affrontent les Barea au stade olympique ADO

Le match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021 entre la Côte d'Ivoire et le Madagascar se déroulera le jeudi 12 novembre 2020 au Stade Olympique Alassane Ouattara d'Anyama. L'information a été donnée par la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) le mardi 3 novembre 2020 via un communiqué dont nous avons reçu copie.

Cette note d'information vient mettre fin à l'incertitude du lieu de la tenue de cette confrontation entre les Éléphants et le Barea. Ainsi, après l'inauguration du Stade Olympique Alassane Ouattara en octobre 2020, les hommes de Patrice Beaumelle auront l'occasion de se relancer dans le groupe K à domicile devant le public ivoirien. Selon la note de la FIF, l'entrée est gratuite sur présentation d'un ticket à retirer au siège de la FIF à Treichville, la mairie d'Abobo, d'Anyama et de Yopougon. Cette rencontre sera officiée par un trio arbitral tunisien dirigé par Haythem Guirat.

Cette note d'information de la FIF intervient au moment où, le sélectionneur des Barea, Nicolas Dupuis pour des raisons sécuritaires demande le report de cette opposition. « Nous n'avons pas demandé le report des matchs contre la Côte d'Ivoire. Mais je suis très attentif à ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Nous savons tous qu'il y a les présidentielles et que l'opposition a demandé la désobéissance du pays et du peuple. Je vois qu'il n'y a pas mal de violence. Cela m'inquiète un peu. Je parle simplement du match à Abidjan .

Ce qui m'inquiète le plus c'est l'insécurité. Je peux comprendre ce qui se passe là-bas ( ndlr ; en Côte d'Ivoire ) et je suis ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Quand un Secrétaire Général de la présidence se fait mitrailler, quand un ministre du Budget voit son convoi se faire mitrailler, je me pose la question de savoir comment ils peuvent nous protéger.

Nous avons demandé à la CAF à être en sécurité ; les joueurs, le staff, la délégation. Je ne sais pas comment ils peuvent assurer cela. Je souhaite le calme et la paix dans tous les pays, surtout en Côte d'Ivoire.

Je serais très heureux d'aller jouer dans ce beau stade qui vient d'être inauguré », a déclaré Nicolas Dupuis sélectionneur des Malgaches sur le plateau de l'émission Talents d'Afrique.

Le groupe K est dominé par le Madagascar après deux journées qui totalisent 6 points. La Côte d'Ivoire pointe à la 3e place avec 3 points. Les hommes de Patrice Beaumelle à la faveur de cette journée n'auront pas droit à l'erreur, s'ils veulent se relancer dans cette phase éliminatoire.