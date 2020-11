Madagascar: Fénérive Est - Un grave incident ravage plusieurs maisons

La ville de Fénérive Est a été le théâtre d'un violent incendie lundi, dans la soirée. L'origine du feu reste à trouver.

L'enfer. La soirée de lundi ressemblait à l'apocalypse pour les habitants de Fénérive Est. On n'a jamais vu un incendie de cette violence. « On m'a appelé pour sauver mes biens mais le feu a déjà tout détruit. Je suis anéanti. Je n'ai plus que les habits qui sont sur moi » déplore un habitant qui a juste pu sauver son enfant.

Quatre grandes maisons et trois boutiques disparaissaient sous l'ivresse du feu dont un établissement hôtelier bien connu. Vingt six personnes ont été complètement démunies ayant tout perdu dans ce drame. L'inexistence d'un service de sapeurs -pompiers a compliqué les choses. Les employés de l'hôtel et les habitants ont tous tenté de limiter les dégâts mais c'était une mission impossible.

Enquête

Le feu était d'une violence inouïe qu'il a avalé les maisons les unes après les autres sans que les vaillants habitants n'aient pu rien faire. Les propriétaire, impuissants, regardaient le feu dévorer leurs maisons. Un spectacle insoutenable.

Selon certains témoins, une explosion de gaz aurait été à l'origine de ce drame. D'autres sources avancent un court-circuit. Rien n'est moins sûr. Une enquête tentera d'élucider l'origine exacte du feu. En attendant, la ville de Fénérive Est mérite d'avoir un service de sapeurs-pompiers. La ville se développe très vite mais il manque des infrastructures fondamentales.

Hier le chef de région d'Analanjorofo a rendu visite aux sans abri et leur a apporté des PPN. Une aide d'urgence qui ne leur permettra pas de recommencer leur vie mais juste pour tenir le coup. La meilleure solution pour qu'un tel drame ne se reproduise plus, serait la mise en place d'un service de sapeurs-pompiers.