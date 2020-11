Madagascar: Rova de Manjakamiadana - La couronne de Ranavalona III restituée demain

Malgré les polémiques et contestations des « Taranak'Andriana », la cérémonie d'inauguration du Palais de Manjakamiadana et du Palais Besakana aura lieu ce vendredi, en présence des Ampanjaka et chefs traditionnels venant des quatre coins du pays.

6 novembre 1995 - 6 novembre 2020. 25 ans jour pour jour après avoir été incendié, le Rova d'Antananarivo renaît de ses cendres. En effet, la cérémonie d'inauguration et de réception officielle du Palais de Manjakamiadana et du Palais Besakana aura lieu ce vendredi dans l'Anatirova. Le président Andry Rajoelina l'a annoncé hier au cours d'un point de presse qui s'est tenu au Palais d'Ambohitsorohitra. « Un évènement qui marquera la souveraineté de la nation malgache, mais aussi la fierté nationale et le patriotisme », a-t-il soutenu.

A entendre les explications du Chef de l'Etat, tous les Ampanjaka et chefs traditionnels venant des quatre coins du pays feront le déplacement à Antananarivo pour assister à cet évènement historique. Malgré les polémiques et les contestations des « Taranak'Andriana », le régime Rajoelina persiste et signe la mise en œuvre de la reconstruction du Rova d'Antananarivo dont la réhabilitation fait partie des Velirano présidentiels.

Il convient de noter cependant que le Kianja Masoandro ou Colisée qui a suscité des débats ne figure pas encore parmi les monuments qui seront inaugurés ce vendredi. D'après les informations, les travaux de construction de ce colisée n'ont pas encore été finalisés. Une source bien informée laisse entendre que la cérémonie de réception officielle de cette arène aura lieu au mois de décembre prochain.

Négociations. Mais cette cérémonie d'inauguration prévue vendredi sera également marquée par la présentation au grand public du couronnement du dais de la Reine Ranavalona III. Hier, le président Andry Rajoelina a annoncé que la couronne sera restituée à Madagascar demain. Une cérémonie officielle sera donc organisée pour l'accueil de cette pièce royale. Cette restitution est le fruit des négociations menées par le président Andry Rajoelina auprès de son homologue français, Emmanuel Macron. Le 20 février dernier, le numéro Un malgache a adressé une lettre de demande officielle au président français.

Suite à cette sollicitation présidentielle, les négociations menées par le Ministère de la Communication et de la Culture auprès du Ministère des Armées de France, ont abouti à la remise de la couronne. « L'objectif étant que les Malgaches puissent se réapproprier de leur histoire, leurs symboles, leurs récits, leurs valeurs et leurs traditions », a-t-on martelé. Pour concrétiser un processus de reconstruction identitaire, le régime œuvre et manœuvre pour le rapatriement des reliques, pièces historiques et œuvres d'art malgaches qui ont été enlevées pendant la colonisation.

Îles Eparses. A titre de rappel, le couronnement du dais royal de la dernière Reine de Madagascar, Ranavalona III fait partie du patrimoine de la Royauté Merina. Il a été offert par le président français à la Reine Ranavalona III lors de son couronnement le 22 novembre 1883. Mais en 1897, lors de l'exil de la Reine, la couronne et les parures royales ont été prises par le Général Joseph Gallieni et considérées comme des butins de guerre. Pendant 123 ans (ndlr : 1897 - 2020), la couronne a été exposée au Musée des Armées dans l'Hôtel des Invalides en France, parmi les collections coloniales.

La reconstruction et la réappropriation de l'identité nationale et culturelle font partie des priorités du régime Rajoelina. Depuis le début de son mandat, le chef de l'Etat entame les négociations auprès des autorités françaises en vue de la réparation des dommages causés pendant l'époque coloniale. Reste à savoir si les négociations en cours aboutiront également à la restitution des Îles Eparses à Madagascar.