Madagascar: Barea-Éléphants - La FMF maîtrise bien la situation

Loin des bruits de couloirs, la Fédération Malagasy de Football fait son maximum pour que cette double confrontation entre Madagascar et la Côte d'Ivoire puisse avoir lieu. « On ne chôme pas pour mettre toutes les chances du côté des Barea », confie le membre du comité exécutif de la FMF et néanmoins président de la commission marketing et communication, Jocelyn Razafimamonjy. À quelques jours du match-aller qui va se tenir le 12 novembre, le camp malgache est sûr d'une chose, que la rencontre du 17 novembre au Stade de Barikadimy aura lieu.

Aux dernières nouvelles, la CAF ne songe pas vouloir modifier son calendrier. Le seul point noir se trouve du côté des Ivoiriens où on craint des affrontements après les élections remportées par Alassane Ouattara sur le score de 94,27%. Mais sur ce point, la FMF est en contact permanent avec le Consul de Madagascar à Abidjan et l'on saura si le match du 12 novembre pourra s'y tenir ou s'il se tiendra sur un terrain neutre, probablement dans un pays voisin de la Côte d'Ivoire.

La FMF et le ministère de la Jeunesse et des Sports réunis dans une commission mixte, mettent en place une organisation pour permettre aux Barea de rallier Abidjan. Moyennant un certificat et un test négatif à la Covid-19 au cours des dernières 72 heures, les Barea rejoindront Bruxelles pour y prendre un vol d'Ethiopian Airlines à destination d'Addis-Abeba puis Abidjan.

Les autres joueurs, notamment Romain Métanire au départ des États-Unis ainsi que Carolus Andria et Ibrahim Amada feront cap sur Dubaï avant de s'envoler pour Addis-Abeba puis Abidjan. Certains joueurs dont Adrien Melvin et l'autre gardien Nina, se trouvent déjà à Tana. Bapasy lui, viendra de la Réunion où les compétitions viennent tout juste de reprendre.