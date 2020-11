Madagascar: Rap - Abdo-Bra s'invite à la teinturerie

Le 7 novembre de 15 à 18 heures, le groupe de rap Abdo-Bra offrira un concert. Les membres seront escortés par de grands noms du rap engagé comme Etika, Geoscar, Alpha Paz, L.Garcia, et Adrhim. Composé de deux rappeurs Abdoz et Brage, Abdo-Bra, a vu le jour en 2018. Membre du clan Sad Dynasty en 2006, Abdoz et Brage étaient entourés par des rappeurs comme Etni-K ou encore K-sad.

« Nous sommes des rappeurs engagés et nous resteront ainsi ». Pour eux il faut être direct afin que tout le monde comprenne le message. La corruption, la pauvreté, le chômage, le coût élevé de la vie sont les thèmes d'Abdo-Bra. « rapper pour conscientiser les jeunes malgaches », une des devises du groupe, « La jeunesse malgache en général et celle des zones reculées souffrent beaucoup. Ainsi, ils extériorisent leur peine par la violence. Pourtant ce n'est pas une bonne idée. Il faut lutter intelligemment. C'est ce qu'on dit souvent dans nos chansons. On ne doit pas utiliser la force, on doit évoquer cela autrement », a expliqué Brage. Souvent, leurs clips et leurs chansons reflètent la vie dans les bas-quartiers et les régions reculées de Madagascar. Le 7 novembre sera une occasion pour ces deux jeunes hommes d'exprimer leur « rage » envers le système.