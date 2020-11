Algérie: Algérie-Croatie - Les moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme évoqués

Alger — Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou a reçu mardi à Alger l'ambassadeur de la Croatie en Algérie, M. Ilija Zelalic, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de dynamisation de la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme et de l'artisanat, a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre a été l'occasion pour les deux parties "d'évaluer les relations bilatérales dans le secteur, et d'examiner les voies et moyens à même de les promouvoir", a précisé le communiqué.

Le projet de mémorandum d'entente compte plusieurs axes tendant à promouvoir le partenariat et la coopération entre les deux pays, notamment en ce qui concerne le tourisme rural et durable, la promotion de l'investissement et de la gestion touristique et hôtelière ainsi que la formation et l'échange d'expériences .

Ledit projet prévoit aussi des dispositions visant le développement des relations dans le domaine du tourisme maritime, ce qui permettra, selon la même source, d'ouvrir de "nouveaux horizons au partenariat entre les opérateurs et acteurs du secteur dans les deux pays".

M.Hamidou a souligné, par là même, "l'importance de faire connaitre le produit touristique algérien afin d'attirer les touristes croates et promouvoir la destination Algérie".

De même qu'il a fait état de l'intérêt porté par nombre d'opérateurs croates, activant dans le tourisme maritime, pour le marché algérien. "Les deux parties ont convenu de poursuivre la concertation pour la promotion des relations de coopération et de partenariat, et de consolider les efforts au mieux des intérêts des deux pays", a conclu le communiqué.