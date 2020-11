Burkina Faso: Message de campagne du candidat Yacouba Isaac Zida

document

Peuple du Burkina Faso

Six années se sont écoulées depuis 2014 mais la promesse de changement n'a pas été tenue par le pouvoir que tu as élu en 2015, et tout, au Burkina, est désormais pire qu'avant l'insurrection populaire : plus d'un million de nos compatriotes ont fui leurs domiciles pour échapper à la barbarie des groupes terroristes qui contrôlent plus de 20% du territoire national. Près de 500 mille enfants sont aujourd'hui déscolarisés. La mal gouvernance a atteint un niveau jamais égalé dans notre pays. Notre peuple mérite vraiment qu'on lui accorde toute notre attention et qu'on lui consacre toutes nos énergies.

Votre candidat Yacouba Isaac ZIDA a décidé, avec des jeunes, des femmes et des hommes déterminés et entièrement dévoués, d'aller à la conquête du pouvoir d'État le 22 novembre prochain afin de l'exercer avec le peuple et pour le peuple. Sa vision est celle d'un Burkina Faso meilleur dont nous serons tous fiers. Yacouba Isaac ZIDA s'engage non seulement à faire changer rapidement le mode de gouvernance, mais aussi à imprimer un leadership exemplaire qui va booster la transformation de notre pays en un temps record.

C'est à travers 150 engagements mesurables et quantifiables qu'il sollicite ta confiance pour les cinq prochaines années. Si Yacouba Isaac ZIDA a ta confiance, il fait ici-même le serment d'exécuter chacun de ces engagements avec l'aide de Dieu Tout-puissant.

Peuple du Burkina Faso,

Pour un Burkina sécurisé et sûr,

Pour un Burkina qui redonne de l'espoir au Peuple,

Pour un Burkina dans lequel l'autorité de l'État est restaurée et la qualité du système de gouvernance devient irréprochable,

Pour un Burkina prospère,

Pour un Burkina durable,

VOTEZ YACOUBA ISAAC ZIDA.

Ensemble avec Yacouba Isaac ZIDA

pour bâtir un Burkina meilleur.