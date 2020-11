Togo: Un responsable du PNLP répond aux plaintes des Agents de santé communautaire

Suite au mécontentement exprimé par les agents de santé communautaire (ASC) relatif à la condition de leur rémunération et travail effectué durant la 4ème campagne de distribution des moustiquaires à imprégnation durable (MID), l'un des responsables de la campagne est monté au créneau pour clarifier les faits.

En marge de la campagne de distribution des MID du 22 octobre au 02 novembre dernier, les agents de distributions estiment que leurs revenus sont faibles par rapport au travail abattu, ce que rejette le chargé du PNLP tout en présentant les paramètres utilisés pour la motivation de ces ASC.

« On regarde combien d'ASC on peut mobiliser et cela dépend de ce qu'on a sous la main et même sur le plan international, il y a des calculs qui se font ; On s'est convenu de donner 3000f par jour à chaque agent de dénombrement de distribution et étant donné que nous ne disposons pas de smartphone individuel, une sommes de 1000f est ajouté au 3000f ce qui fait en tout 4000f par jour. », a expliqué Mathieu Awi, le chargé anti-larvaire au programme national de lutte contre le paludisme aux confrères de Pyramide FM.

« Les agents de distribution sont choisis localement donc on ne peut pas leur donner de déplacement. A ne pas confondre avec les agents livreurs qui exercent également le travail dans leur localité mais compte tenu du trajet qu'ils font allant du centre de formation sanitaire ou de l'entrepôt du quartier vers les équipes de dénombrement et de distribution ; Pour eux, nous avons prévu quelque chose en dehors de prix fixé du fait qu'ils reviennent rendre compte après le départ des distributeurs de même, c'est le responsable du centre de formation sanitaire qui utilise sa propre connexion pour enregistrer les données et non les distributeurs. » a-t-il conclu en riposte contre les dénonciations faites par les ASC.