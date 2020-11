Burkina Faso: Droit à l'alimentation - Kadré Désiré Ouédraogo s'engage à en faire une réalité s'il est élu président du Faso

L'essentielle de cette rencontre consiste à faire un plaidoyer auprès des candidats à la présidentielle de novembre prochain, pour un engagement à faire du droit à l'alimentation, une réalité dans la prochaine Constitution burkinabè.

« Nous allons suivre les différents candidats qui auront pris cet engagement parce que pour nous, c'est un fondamental pour le bien-être des Burkinabè. Le droit à l'alimentation ne se négocie pas et pour nous, cela doit être formellement inscrit dans les programmes des candidats.

Nous sommes donc satisfaits de la réaction du candidat Kadré Désiré Ouédraogo qui selon lui, en fait une priorité », a laissé entendre Frédéric Ilboudo, chargé de plaidoyer à l'ONG Hunger free world et membre de la coalition.

Au demeurant, le plaidoyer de ladite coalition a obtenu gain de cause auprès de Kadré Désiré Ouédraogo qui estime que tout commence par l'homme et tout finit par l'homme. Pour lui, « Il n'y a pas de nation digne si on ne peut pas nourrir la population.

C'est le principe fondamental de toute société », fait-il remarquer. Kadré Désiré Ouédraogo dont le respect des droits humains tient à cœur, compte donc travailler à ce que ces droits soient garantis et respectés. Pour lui, il est essentiel que chaque Burkinabè se sente respecter dans ses droits et soit protégé.

C'est pourquoi, il entend créer d'ailleurs, la création d'un Centre de contrôle de la qualité des aliments parce que pour lui, il est essentiel que les Burkinabè soient non seulement nourris mais qu'ils soient correctement nourris avec des aliments de bonne qualité.

En rappel, cette coalition est composée de l'ONG japonaise Hunger free world, du Club des journalistes et communicateurs en nutrition et sécurité alimentaire, du Réseau des parlementaires pour la nutrition et sécurité alimentaire et de l'ONG Nouveaux droits humains.