Burkina Faso: Message de campagne de Espoir du Faso (EFA)

document

EFA est né à la faveur de l'analyse de la situation socio politique, économique du Burkina Faso, de l'engagement patriotique, panafricaniste de Burkinabè de l'intérieur et de la diaspora, conscients des enjeux et des défis cruciaux qui s'imposent pour la survie de la Nation burkinabè.

Il participe de la volonté de contribuer de façon significative et participative à la recherche de solutions constructives et durables aux défis majeurs que rencontre le peuple burkinabè.

EFA se positionne comme une force politique alternative avec une offre politique nouvelle et novatrice à même de contribuer à la résolution des problèmes majeurs du pays.

Il se distingue par sa volonté d'écoute, d'ouverture, de rassemblement et de participation autour d'un système porteur d'une approche et d'une vision nouvelle de la politique.

Le péril sécuritaire oblige la recherche d'une vraie réconciliation nationale, la conjugaison des efforts et des initiatives pour l'émergence d'une société de tolérance, de pardon, de cohésion. Ceci pour, à terme, aboutir à une transition générationnelle apaisée pour pérenniser l'Etat et offrir un meilleur destin aux générations futures.

EFA note que l'entente entre les fils et les filles du Burkina est devenue un impératif sécuritaire. Le contraire ne peut être soutenu car les frustrations et autres rancœurs ont incontestablement fragilisé le pays, favorisé la montée de l'incivisme, du terrorisme et de la criminalité.

EFA propose aux Burkinabè de se doter d'un système animé par des hommes et des femmes dont le sens du dialogue impose le rassemblement par-delà les clivages ethniques, politiques, religieux et autres.

Que souhaitons-nous individuellement et collectivement à cette étape difficile de notre histoire léguer comme pays, comme futur, comme acquis, comme espoirs ou comme possibilités aux générations futures ?

Voici l'équation principale à résoudre pour la génération présente dans ses prises de décisions et dans ses choix audacieux. Nous serons tenus, au demeurant, responsables par nos faits et notre courage face au péril socio-politique et sécuritaire que traverse notre Nation.

C'est fort de ces constats que EFA engage des partis politiques, des Organisations de la Société Civile et des leaders d'opinions à rechercher et à porter leur choix sur des hommes de valeur pour les élections législatives 2020, lesquels seront à même de porter le projet de rassemblement alternatif proposé.