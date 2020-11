Burkina Faso: Message de campagne de la Jeunesse intègre engagée pour le développement

document

Peuple du Burkina, chers compatriotes

Notre regroupement d'indépendants est une formation de jeunes, hommes comme femmes, qui ont décidé de rompre ce qui apparaissait jusque-là comme un tabou afin de prendre leur destin en main.

En effet, depuis des décennies, la jeunesse n'a véritablement été prise en compte dans les programmes politiques. Mise à part l'ère de la Révolution où les jeunes et les femmes nourrissaient l'espoir d'un avenir meilleur, aucun régime de ce pays n'a accordé la place qu'il faut à cette frange de la population qui est pourtant le Burkina d'aujourd'hui et de demain.

Du fond de notre désespoir, nous avons compris ce qu'il fallait faire. Et comme le disait le Président Thomas Sankara dans son Discours d'Orientation Politique du 2 octobre 1983,

« Dorénavant, au Burkina, tout le monde sait :

Qui est qui !

Qui est avec qui et contre qui !

Qui fait quoi et pourquoi »

Cette citation nous a beaucoup enseigné, éclairé et nous a inspiré. Convaincu que nous sommes les plus nombreux et que le Burkina de demain nous appartient, nous avons décidé de nous mettre debout main dans la main pour bâtir ce pays qu'on ne nous reconnait pas en réalité

Il est donc grand temps pour nous jeunes de nous donner la main pour occuper les sphères de décisions et y imprimer le changement en notre faveur. En effet, le courage de la jeunesse burkinabè n'est plus à démontrer. Il est juste temps que cette jeunesse ait la volonté de prendre leur destin en main afin de construire la société idéale tant souhaitée. Nous le pouvons et nous l'avons prouvé par notre mobilisation massive lors des évènements qui ont conduit à la Transition.

Tous ensemble mettons-nous debout comme un seul homme et menons le combat dans la noblesse de l'intégrité pour un Burkina prospère.

Nous ne pouvons finir sans avoir une pensée à l'égard de nos braves et vaillantes FDS qui sont engagées dans une lutte patriotique pour que notre pays puisse retrouver sa stabilité et sa quiétude d'antan.

Voici le sens de notre engagement politique et nous invitons tous ceux et toutes celles qui se sentent laissés pour compte à rejoindre nos rangs pour arracher par les urnes ce qui nous appartient mais qui nous a été confisqué

Vivre ensemble, Vaincre ensemble.

Je vous remercie