Egypte: Coronavirus - Le cabinet dément la fermeture des écoles et des universités à partir de la mi-novembre

Le centre d'informations du Conseil des ministres a démenti mercredi la fermeture des écoles et des universités à partir de la mi-novembre en prévision de la deuxième vague du coronavirus.

Dans un rapport clarifiant les faits, le centre indique avoir communiqué avec les ministères de l'éducation, de l'enseignement technique et de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, et que ces informations ont été démenties.

Les deux ministères ont confirmé qu'aucune décision n'avait été prise à cet égard, que l'étude est régulière et continue dans toutes les écoles et universités, et qu'il existe des comités de suivi quotidien en coordination avec le ministère de la Santé et de la Population et le Conseil suprême des hôpitaux universitaires pour déterminer l'état de santé des étudiants dans les écoles et universités du pays.