Egypte: Le PM passe en revue les nouvelles règles de construction dans trois gouvernorats

Le Premier ministre Moustafa Madbouly a affirmé que le gouvernement, œuvrait à parachever prestement, les règles de construction dans tous les gouvernorats, de concert avec tous les acteurs concernés.

Le Chef du gouvernement a passé en revue lors d'une réunion mardi, les nouvelles règles de construction et de planification dans les gouvernorats du Caire, Gizeh et Alexandrie, en présence des ministres et préfets concernés, exigeant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique d'assurer la totale coopération entre les universités et gouvernorats en vue de terminer la mise en place les règles de construction, et de livrer les autorisations, en remplacement des directions municipales.

Le Premier ministre a indiqué que les universités dans les gouvernorats, seraient également, comme un consortium pour contrôler l'urbanisme dans chaque ville.

M. Madbouly a passé en revue, le guide élaboré en ce sens, dont l'objectif est de définir les normes du contrôle de l'urbanisme, les fondamentaux des conditions de planification des cités égyptiennes et de mettre en place de nouveau les programmes des services de base dans les villes, où sont appliqués les plans stratégiques.