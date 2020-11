Sénégal: La commune de Gandon invite les jeunes à rester dans leur pays

Les autorités de la Commune de Gandon, dans la région de Saint-Louis, dénombrent plusieurs pertes en vies humaines ces derniers temps. Il s'agit de jeunes qui tentaient l'émigration clandestine originaires des localités de l'arrondissement de Rao qui ont péri en haute mer, en voulant rallier l'Europe, en pirogue. Cette situation inquiète de jour en jour les élus de ces communes qui invitent les jeunes à rester dans le pays où ils peuvent bel et bien réussir.

La commune de Saint-Louis n'est pas la seule, dans la région, à avoir perdu ses fils dans le phénomène de l'émigration clandestine.

En effet, plusieurs jeunes des communes de Gandon et de Ndiébène Gandiol ont également péri dans ces voyages incertains. Des jeunes qui voulaient rallier l'Europe, par la mer et en pirogue, et qui, au finish, ont perdu la vie en haute mer.

"Malheureusement, nous avons perdu des jeunes qui sont dans la commune de Gandon et dans la commune de Ndiébène Gandiol. Tout récemment, nous avons trois jeunes à Ngaïna, dans l'arrondissement de Rao, mais aussi à Kalassane et à Gantour 13 jeunes.

C'est vraiment énorme. Et d'autres jeunes d'ailleurs aussi que nous n'avons pas tous comptabilisé", a renseigné Khalidou Bâ, premier adjoint au maire de la commune de Gandon. Il en a profité pour inviter les jeunes sénégalais, et principalement ceux de la région de Saint-Louis, à rester dans le pays plutôt que de vouloir partir à l'étranger dans des voyages incertains. "Même si tout n'est pas rose, il y a quand-même à faire dans ce pays.

Et notre pays, c'est le Sénégal et non ailleurs. Que les jeunes restent dans le pays car ils peuvent trouver du travail ici et gagner leur vie. Et s'ils désirent partir en Europe, la bonne voie n'est pas la pirogue. On ne peut pas prendre une pirogue depuis le Sénégal et penser aller en Espagne ou en France. C'est trop loin. Une pirogue ne peut pas braver des milliers de kilomètres, c'est juste un suicide", a-t-il laissé entendre.

Tout en appelant les jeunes à la raison, il leur recommande ainsi de rester dans leur terroir et profiter des énormes potentialités que leur offrent les divers secteurs d'activités à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, entre autres. "Le Sénégal a un SMIG que les gens paient.

Certes, ce n'est pas énorme, mais c'est mieux que ce que l'on trouve en Europe. Parce que ce n'est pas évident qu'on y arrive. Et si on y arrive, ce n'est pas évident qu'on y trouve du boulot et des papiers. Donc je recommande aux jeunes de rester chez eux, de travailler et qu'on fasse tout pour partager ce qu'on a dans ce pays", a-t-il conclu, tout en présentant ses condoléances aux familles éplorées.