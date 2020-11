Burkina Faso: Message de campagne du candidat Ablassé OUEDRAOGO

document

BURKINABE,

Le Burkina Faso vit une période de morosité insoutenable, alimentée par une crise multidimensionnelle jamais égalée aux niveaux économique, sécuritaire, social, sanitaire et même de confiance.

C'est le moment de travailler ensemble pour mettre fin aux conséquences désastreuses de cette crise que nous vivons tous depuis les cinq dernières années.

C'est le moment de changer de cap afin de restaurer la stabilité sur toute l'étendue du territoire national, de redonner l'espoir à l'ensemble de la population et de remettre le pays sur la voie du développement durable dans la paix.

Face à ces défis, nous nous engageons à traiter le mal à la racine à travers la réalisation de la réconciliation nationale, inclusive, sincère et ouverte. C'est tous ensemble que nous réussirons à remettre le Burkina Faso sur la voie du développement durable et pourrons vivre pleinement le programme des « 3B » : « Les Burkinabè Bâtissent le Burkina Faso ».

Le Burkina Faso, nous le construirons ensemble autrement, pour que chacun d'entre nous puisse jouer son rôle et s'épanouir dans la sérénité, la sécurité et la paix. Ensemble, nous ramènerons la stabilité au Burkina Faso.

Nous nous engageons à valoriser le capital humain pour que chaque Burkinabè ait accès à la santé, au logement, à la sécurité alimentaire, à l'eau potable et à l'assainissement, à l'électricité, à l'éducation et à la formation adéquates pour relancer notre économie et asseoir le développement durable.

Nous nous engageons à restaurer la confiance entre l'Etat et chaque citoyen à travers la promotion de la bonne gouvernance, l'intégrité, l'inclusion, la redevabilité, la transparence et la justice.

Nous construirons la cohésion sociale sur la richesse de notre diversité ethnique et culturelle et ferons la promotion du civisme, de l'éthique, du travail, du mérite, de l'équité et de la solidarité.

Nous nous assurerons que le Burkina Faso rayonne sur la scène internationale pour que le pays et sa diaspora tirent profit des partenariats et de l'intégration africaine et sous régionale.

Le 22 novembre 2020, aidez-nous à conquérir le palais de Kosyam et à obtenir une bonne représentation à l'Assemblée Nationale pour rendre le changement possible.

Mobilisons-nous pour dire :

Oui à Ablassé OUEDRAOGO, votre candidat à l'élection du Président du Faso !

Oui au parti Le Faso Autrement !

Oui, le changement est possible et cela commence par chacun d'entre nous !

Chacun pour tous et tous pour un Burkina Faso gagnant !