Sénégal: Ceremonies de passation de service - Macky fixe les règles

Sobriété et solennité, plus de folklores et autres tintamarres. C'est désormais le maître-mots lors des cérémonies de passation de service. Le président Macky Sall fixe ainsi les règles.

«Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République tient à rappeler aux Ministres et Secrétaires d'État membres du Gouvernement, aux Autorités publiques, aux agents de l'État concernés par les cérémonies de passation de service et à tous les citoyens ce qui suit : La cérémonie de passation de service, qui se déroule dans les bureaux de l'autorité sortante reste un moment crucial où la permanence de l'État et la continuité du Service Public prennent tout leur sens.

A cet égard, la solennité et la sobriété sont requises pour marquer le respect que tout citoyen ou agent public doit vouer à l'État.

Les manifestations festives, même si elles peuvent être considérées comme de délicates marques d'attention, ne doivent pas faire oublier la neutralité de l'État encore moins la dimension sacerdotale et l'éminente dignité, attachées aux charges publiques.

Le Président de la République attache du prix au respect par tous de la sobriété et de la solennité qui siéent à l'occasion des cérémonies de passation de service en s'abstenant de tout comportement pouvant porter atteinte à l'image de l'État», lit-on dans un communiqué du Pôle communication de la Présidence de la république signé le ministre Porte-parole et Coordonnateur de la Communication de la Présidence de la République, Seydou Gueye.