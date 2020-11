Sénégal: Aliou Cissé coach des lions - «Apporter de la concurrence dans l'équipe»

Dans le souci de renforcer son groupe, Aliou Cissé a fait appel à deux nouveaux joueurs pour la double confrontation les 11 et 15 novembre prochains entre le Sénégal à la Guinée Bissau pour le compte des éliminations de la Can 2022. Il s'agit des deux milieux de terrain Moustapha Name et Franck Kanouté.

Le sélectionneur national, qui a commenté sa liste sur la chaîne TV de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a expliqué que l'objectif était d'apporter du sang neuf, de la qualité mais aussi de la concurrence dans l'équipe.

En dehors des nouveautés, il en a profité pour évoquer les enseignements tirés lors du dernier match amical perdu contre le Maroc ( 3-1) et camper les enjeux de ce derby contre les Djurtus.

«NOUS CONTINUONS DANS NOTRE LIGNE DIRECTRICE»

«L'objectif est de se qualifier à la Can 2002 qui se prépare déjà. Nous continuons dans notre ligne directrice. Nous avons le souci de renforcer l'équipe, d'apporter du sang neuf, de la qualité mais aussi de la concurrence dans l'équipe.

Nous sommes dans des périodes difficiles et il n'y a que neuf journées qui sont jouées dans les championnats européens. Le match contre le Maroc nous a donné des indications. Les joueurs ont du mal à avoir du temps de jeu conséquent pour venir en équipe nationale.

Arial Mendy est un joueur qui connait la Tanière. Je l'avais déjà invité et je dirai que c'est un retour. Frank Kanouté est un joueur que l'on suit depuis un bon bout de temps. Il évolue au FC Bruges et il est intéressant avec son équipe. Il est intéressant de voir comment il va évoluer.

Le deuxième, c'est Moustapha Nam qui est plus connu. Il a gagné avec le Sénégal le tournoi de l'Ufoa l'année dernière avec le groupe de Serigne Saliou Dia.

Aujourd'hui, il évolue comme milieu de terrain défensif à Paris FC qui est premier en Ligue 2. Il a contribué à la progression de son club. C'est normal de voir ce qu'il est capable de faire avec le groupe de l'équipe nationale du Sénégal».

«NOUS AVONS EN PRIS DES ENSEIGNEMENTS AU MAROC»

«Il y a une pression de bien faire mon travail, d'encourager mes joueurs, de faire des résultats. Tous les entraîneurs ont envie de faire des résultats. Les choses ne se passent pas comme on a envie que cela se passe.

Mais ce n'est pas pour autant que l'on dise que l'on est sous pression. Le match amical contre le Maroc intervient au moment que l'on est reste un an sans pouvoir jouer avec l'équipe nationale du Sénégal.

Ce regroupement était important pour nous dans notre processus de reconquête. Aujourd'hui, le Covid 19 impose ses règles dans le monde et l'équipe nationale n'y échappe pas.

Sur ce match contre le Maroc, notre effectif a beaucoup évolué du fait qu'il y avait de nombreuses absences. Comme je le dis, l'équipe nationale n'est fermée à aucun joueur. Il y a que les critères de compétences qui comptent.

Pour les résultats, au Maroc nous avons en pris des enseignements. Nous avons la possibilité dans le futur. On fait tout pour améliorer tous les jours notre équipe, améliorer la performance des joueurs et les aider à aller de l'avant pour avoir une équipe beaucoup plus compétitive.

Ces enseignements que nous avons pris lors du match contre le Maroc, nous permettront de faire moins d'erreurs contre la Guinée-Bissau et pouvoir préparer le futur.

Nous allons aborder ce match contre la Guinée Bissau de la meilleure manière que nous l'avons faite lors des éliminatoires des Can en 2017 ou en 2019. C'est-à-dire avec beaucoup de sérénité, de concentration.

Cet engouement, cette ferveur autour de ce match n'est pas une surprise. C'est la preuve qu'aucun match n'est et ne sera facile pour le Sénégal. Tant mieux ! C'est notre quotidien et il en sera ainsi tous les jours.

ENGRANGER LE MAXIMUM DE POINTS AU BOUT DE CES DEUX MATCHS

Même si c'est un derby, les enjeux de ce match sont aujourd'hui sportifs et comptables. Quand je dis sportif, nous sommes premiers de cette poule avec six points.

Il nous tient à cœur à la fin de la double confrontation contre la Guinée Bissau de rester premier. Il nous faudra engranger le maximum de points au bout de ces deux matchs. On a souvent joué pour gagner. Je préfère gagner avec la manière.

A défaut de ne pas pouvoir gagner avec la manière, ce qui importe pour un compétiteur c'est de gagner. Notre motivation est là. Gagner, nous permettra de construire, nous donne de la confiance, de la confiance aux joueurs.

Je ne dis pas que le match contre le Maroc installe une doute. Mais, c'est un match amical qui nous permet de donner la possibilité à d'autres joueurs.

Pour cette double confrontation contre la Guinée- Bissau, nous sommes conscients que c'est important et nous devons nous concentrer et avoir beaucoup de sérénité et la gagner»