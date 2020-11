Sénégal: Saliou Samb - «Tout départ à l'émigration clandestine est synonyme de suicide»

«Tout actuel départ à l'émigration clandestine est synonyme de suicide». C'est en ces mots que Saliou Samb, le président du Conseil départemental de Mbour, a réagi, hier lundi, en début de soirée au drame de l'émigration.

Avec à ses côtés le «Diaraf» Badou Ndoye de la communauté Léboue de la petite côte, il s'est prononcé lors d'une rencontre de sensibilisation, suite à l'hécatombe dont le département de Mbour a été victime.

Les victimes, des morts et des disparus en mer, se comptent par dizaines ou par centaines d'une contrée à une autre dans le département de Mbour.

Saliou Samb, le président du Conseil départemental de Mbour est désemparé devant l'ampleur des décès et des portés disparus dus à l'émigration clandestine par la voie maritime. Il ne sait pas par quelle famille commencer, pour la présentation des condoléances.

Les éprouvées restent les quartiers de la commune de Mbour notamment Téfess et Golfe et Résidence dans la commune de Malicounda, Pointe Sarrène, Warang et Nianing.

Selon Saliou Samb, le président du conseil départemental de Mbour, le départ des jeunes vers l'Europe (Barça ou Barsakh) est ainsi suivie de beaucoup de pertes en vies humaines. Sa désolation est des plus fortes car la commune a servi de point d'embarquement à bon nombre d'entre eux d'une part.

D'autre part, les premières victimes sont des pêcheurs bien connus ou des supporters du Stade de Mbour. Le drame mérite, à son avis, des déclarations et réactions des autorités.

Cela explique pourquoi le Conseil départemental de Mbour a tenu à prendre le taureau par les cornes pour s'adresser aux parents, aux jeunes et aux marchands de la mort ou convoyeurs des migrants clandestins.

Aux jeunes, Saliou Samb a rappelé les efforts du gouvernement en cours, avec le nouveau gouvernement mis en place, et des politiques initiées par le président Macky Sall pour la formation des jeunes.

En plus, il a relevé le caractère essentiel d'avoir un métier, une qualification pour quelqu'un qui cherche de l'emploi.

Pour lui, on ne trouve pas un métier sans une formation. Et, aujourd'hui, des métiers du pétrole sont à apprendre et offrent beaucoup d'opportunités. Il leur a demandé de ne pas être tentés par le suicide.

A l'en croire, le fait découle d'une situation très claire. Si les premiers tentés par les flots ont rejoint les Iles Canaries, cela a été lié à une météo clémente.

Actuellement, l'anticyclone des Açores fait des vagues avec une forte houle accompagnée de vents violents, ce qui pose même des problèmes de navigation à de grandes embarcations à plus forte raison des pirogues en bois.

En plus, ajoute-til, des pêcheurs conduisant les pirogues sont des amateurs et non des capitaines attitrés pour naviguer en mer, le vent, le soleil et la lune car mal formés aux métiers de la mer.

Pour Saliou Samb, les meilleurs, les premiers partis, sont arrivés à bon port. Un vrai pêcheur n'a pas besoin de boussole ou de GPS pour naviguer. Il a demandé aux parents de s'armer de patience mais aussi de décourager les jeunes de partir.

En plus, son appel est des plus clairs : «il faut dénoncer les commerçants et convoyeurs de la mort. Ils appellent toujours les candidats à braver les flots. Ils ont encaissé de fortes sommes depuis plus d'un mois et ne veulent pas rembourser et les incitent à prendre la mer».