Burkina Faso: Message de campagne de l'ODT

document

Compatriotes, chers frères et sœurs, Burkinabè d'ici et d'ailleurs, notre pays, le Burkina Faso, a rendez-vous une fois de plus avec l'histoire. En effet, après l'insurrection populaire de 2014, notre pays a montré une bonne image au monde en réussissant les élections couplées présidentielle et législatives de 2015. Cinq (05) ans après, la règle de la démocratie nous exhorte une fois de plus d'aller vers la population afin de renégocier un nouveau contrat avec celle-ci.

Notre parti, l'Organisation pour la Démocratie et le Travail (ODT), dans sa marche radieuse vers la quête du développement endogène de nos populations, ne saurait rester en marge de ces consultations électorales. Ainsi, vous verrez l'ODT dans 18 provinces et sur la liste nationale.

Dix-huit (18) provinces, car nous avons fait le tri afin d'avoir sur nos listes des hommes dignes de foi, expérimentés et qui savent ce que c'est que la parole donnée, raison pour laquelle vous ne verrez pas un candidat de notre parti se livrer à des promesses fantaisistes et de démagogie.

A l'image de notre président Issa Anatole Bonkoungou, qui a gagné la confiance de sa base depuis plus d'une dizaine d'années, des femmes et des hommes forgés dans le moule de l'intégrité, l'engagement pour le bien-être de tous et la quête de la perfection, continuent de se dresser devant vous pour vous demander quitus afin de vous représenter dignement à l'Assemblée nationale.

Oui, comme à la mandature qui vient de s'achever où notre seul député a brillé par son efficacité et sa perspicacité, notre vœu est d'avoir un plus grand nombre de députés grâce à vous pour nous rendre au service de notre Etat nation.

L'ODT est membre de l'Alliance des Partis de la Majorité Présidentielle et réaffirme son soutien au programme du Président Roch Marc Christian Kaboré.

Votez ODT, c'est placer sa confiance en une nouvelle façon de faire la politique basée sur l'intégrité.

Votez ODT, c'est placer sa confiance sur le dialogue et la quête des solutions participatives.

Votez ODT, c'est être fier d'avoir voté utile car à l'ODT nous disons que la meilleure façon de faire la politique et de servir la nation, c'est de rester sur les bases de la vérité, de la dignité et de l'amour de la patrie.

Vive le Burkina Faso ! Vive l'ODT !