Congo-Brazzaville: Fiscalité - Cinq gros opérateurs rejoignent la plateforme de paiement électronique

L'implémentation du système de déclaration d'impôts en ligne « e-Tax » se poursuit dans le pays, avec l'adhésion le 4 novembre de BGFI et MTN mobile après trois autres opérateurs. Les autorités congolaises à l'origine de la réforme espèrent ainsi accroître la collecte des impôts et sécuriser les recettes budgétaires.

Lancée en juillet dernier à Brazzaville et Pointe-Noire, l'application « e-tax » est censée améliorer la performance de l'administration fiscale congolaise et en assurer la traçabilité. Le dispositif permet aux contribuables de faire leurs formalités en ligne, de centraliser les données du système de gestion des impôts et taxes, d'informatiser l'ensemble du processus (mise en recouvrement, contentieux, assiette, remboursement), y compris d'harmoniser les procédures entre les différentes structures sous tutelle.

Mais le volume des déclarations sur l'application reste encore faible, quatre mois après sa mise en service. Selon le chef du projet utilisateur, Lambert Ifoko, ce faible niveau d'adhésion des entreprises locales est dû au manque de sensibilisation, à la faible participation des opérateurs au départ, au dysfonctionnement lié à la production des redevances, à la non-inscription des entreprises au fichier national d'identité unique et au difficile accès à l'internet.

Pour essayer de corriger ces insuffisances, le ministère des Finances et du Budget, à travers la direction du système information(DSI), a initié à partir de ce mercredi 4 novembre des ateliers destinés à sensibiliser les contribuables aux téléprocédures et télépaiement. « Pour atteindre les objectifs escomptés, nous avons adopté pour une démarche concertée qui consiste à impliquer tous les acteurs possibles, notamment les contribuables, dans toutes les phases de mise en œuvre de cet outil e-Tax. C'est le cas depuis la phase pilote et celle de la sensibilisation », a indiqué le directeur général des impôts et des domaines, Ludovic Itoua.

La nouvelle procédure que vient de présenter la DSI consiste à l'enregistrement de tous les impôts à paiement et déclarations mensuels dans le système e-Tax. Au départ la procédure était mixte, le contribuable se déclare en ligne pour obtenir un accusé de réception et un état de liquidation. Le déclarant se présente avec ces deux documents auprès du fisc pour pouvoir payer ses impôts. Mais avec la nouvelle procédure, le contribuable fait sa déclaration via l'application e-Tax et procède au paiement à distance à partir des banques et opérateurs mobiles.

Le système n'est pas statique, assure Lambert Ifoko, car e-Tax va s'améliorer au fur et à mesure. « L'application a eu des dysfonctionnements en ce qui concerne la production des quittances, des données qui ne s'affichaient pas correctement. Nous avons consacré plus de trois mois pour le traitement de la Taxe sur la valeur ajoutée(TVA), qui représente plus de 40% des recettes fiscales nationales. Les impôts représentent une grande partie du volume des déclarations, avec soit 60% de la TVA et d'autres décomptes des droits », a-t- il expliqué.

L'adhésion de la BGFI mobile, avec ses 31000 abonnés, et MTN money avec ses 1,6 million de clients et 19000 est un succès pour les promoteurs.