Congo-Brazzaville: Handball - L'IHF amorce les préparatifs de la Coupe du monde 2021

Le bureau exécutif de la Fédération internationale de handball (IHF) a lancé des réunions virtuelles par zoom avec les représentants des équipes participantes au Mondial masculin (Égypte 2021) pour prendre connaissance des mesures sanitaires contre le coronavirus prises par le pays hôte et autres points concernant la compétition.

Au cours de cette réunion virtuelle qui a regroupé les membres du bureau exécutif de la fédération internationale, ainsi que les présidents des confédérations et des commissions, les intervenants se sont imprégnés des mesures sanitaires prises par l'Égypte pour assurer l'organisation de la 27e édition du Championnat du monde masculin de handball dans un environnement sécurisé pour tous les participants.

Un plan médical a été présenté par le Dr Hazem Khamis, président de la commission médicale d'Égypte 2021 et membre du groupe de travail médical Covid-19 de l'IHF.

Outre les questions liées à l'organisation du Mondial 2021, le président de la commission des méthodes et de l'entraînement de l'IHF, Dietrich Späte, et le président de la commission des règles du jeu et des arbitres de l'IHF, Ramon Gallego ont proposé des modifications aux règles de jeu en un document plus élaboré. Ces nouveaux amendements seraient dans l'unique but d'améliorer la qualité du jeu actuel.

Le Continent africain sera représenté dans cette compétition par le Cap-vert, la Tunisie, l'Angola, la République démocratique du Congo(RDC), l'Algérie, le Maroc et le pays hôte , l'Egypte.

Logé dans le groupe A, le Cap-Vert qui découvre cette compétition pour la première fois défiera l'Allemagne, la Hongrie et l'Uruguay. De son côté, la Tunisie affrontera l'Espagne, le Brésil et la Pologne dans le groupe B. Croatie, Qatar, Japon et Angola partagent le groupe C. Duels de haut niveau dans le groupe D avec le Danemark, l'Argentine, le Bahrein et la RDC. Dans l'attente de connaitre le représentant nord-américain, le groupe E comporte la Norvège, l'Autriche et France.

Deux pays africains se retrouvent dans le groupe F. Il s'agit de l'Algérie et du Maroc. Ils partagent la poule avec le Portugal et l'Islande. Pays hôte de ces Championnats du monde, l'Egypte sera avec la Suède et la République Tchèque. Le dernier membre du groupe G (représentant de l'Amérique du Sud) reste à déterminer. Enfin, le groupe H comprend la Slovénie, la Biélorussie, la Corée et la Russie.

Prévue du 13 au 31 janvier 2021, cette 27e édition du Championnat du monde masculin de handball réunira les trente-deux meilleures équipes du monde. Après 1999, l'Egypte organise pour la deuxième fois ce plus grand championnat de handball. Se sont les salles du stade international du Caire, New Administrative Capital Hall, 6th October Hall et Borg El Arab Hall abriteront les matchs.