Congo-Brazzaville: Soirée des arts - vingt-cinq nouveaux ambassadeurs de la culture congolaise à découvrir

Des célébrités du moment à l'instar des mécènes Abed Achour, Eric Mandala et Jeff Ndjadi Leteta sont au nombre des cent vingt et un nominés à la seconde édition de l'événement du média en ligne, Arts.cd, consacré à la remise des Prix Lokumu prévu pour le 13 novembre au Musée national de Kinshasa.

Présidé par l'écrivaine Yolande Elebe Ma Ndembo, le jury composé de sept membres va trancher sur le choix des lauréats de la Soirée des arts 2020. Considérée à hauteur de 55%, sa sélection sera complétée par les votes recueillis sur les réseaux sociaux via les pages Facebook et Instagram de Arts.cd qui comptent pour 45%. Ainsi, le Prix Lokumu Arts.cd sera décerné au meilleur de tous les nominés de chacune des vingt-cinq catégories tenu pour un digne ambassadeur de la culture congolaise de RDC et de sa diaspora. Symbole d'«honneur », « valeur » ou encore « fierté », cette distinction est certes disputée par les artistes en premier, mais pas que. En effet, seront également honorés à la soirée de gala du 13 novembre, « opérateurs et personnalités culturelles qui ont le plus marqué la nation, à travers leurs œuvres, leurs projets ou leurs actions, impactant positivement l'image de la RDC, tant au pays qu'en dehors » en 2019.

De la première Soirée des Arts.cd tenue le 13 avril 2019 à la seconde annoncée au nouveau Musée national, la liste des prix s'est allongée. C'est dire que neuf se sont ajoutés aux seize décernés aux artistes et opérateurs culturels l'an dernier au Salon Okapi de l'hôtel Venus. Le Courrier de Kinshasa tient d'Onassis Mutombo qu'il s'agit respectivement du « Prix de l'innovation, Media culturel de l'année, Prix du Dj de l'année, Label de production, Manager de l'année, Mécène de l'année, Prix de la musique urbaine et Meilleure collaboration avec la RD Congo (featuring) ». Le chef de projet d'Arts.cd explique le réaménagement opéré de la sorte. « Avec les seize catégories de la première édition, nous avions reçu plusieurs critiques et demandes. C'est vrai que nous n'allons pas primer toutes les disciplines artistiques mais on a voulu être le plus représentatif possible », a-t-il signifié.

Managers, héros dans l'ombre

En ce qui concerne la catégorie Manager de l'année, Onassis Mutombo a précisé que l'organisation a tenu à mettre en lumière le travail abattu dans l'ombre par les cinq nominés sélectionnés autour des artistes dont ils ont réussi à bâtir la renommée et le succès ou tout le moins y ont contribué largement. Il s'agit en l'occurrence de Christian Lepira pour Gaz Mawete, Celpa Diakiese pour Licelv Mauwa, Mani Loko pour le groupe MPR Musique, Prince Balume pour Innoss' B et Jean-Marie Ka pour les humoristes Ronsia Kukiel et Benji 4. Quant à « l'ouverture sur les artistes étrangers », faisant ici allusion à la catégorie musicale Meilleure collaboration avec la RD Congo (featuring), Onassis soutient : « Quoi de plus normal que les Congolais pensent à primer les musiciens étrangers quand on sait que la RD Congo détient l'âme de la musique du monde ! ». « Étant donné que les artistes congolais reçoivent des récompenses ailleurs, il nous paraît de même utile de penser à ceux qui collaborent avec eux qui, à notre avis, ne déméritent pas », a-t-il ajouté.

En outre, l'organisation signale que le volet humanitaire de la seconde édition se traduit par une action menée en faveur des victimes du VIH-sida. Savoir que cette pandémie, l'une des plus grandes du XXe siècle, fait encore de sérieux ravages aujourd'hui. Elle entend donc à sa façon, via l'art et la culture, « combattre la stigmatisation dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH-sida essentiellement dans le milieu des jeunes de Kimbaseke ». Pour ce faire, elle a en vue de prélever « 10% sur la participation de chaque sponsor à reverser aux personnes vivant avec le VIH-sida à l'hôpital des sœurs de Kimbaseke ». Onassis Mutombo affirme : « La Soirée des arts, ouvre une fenêtre à la problématique du VIH-sida chez les jeunes de 12 à 20 ans, matérialisant ainsi la responsabilité sociale du média Arts.cd, auprès des générations actuelles et futures ».

Pour la petite histoire, Arts.cd, organisateur de la Soirée des arts est une structure toute jeune lancée depuis trois ans, plus précisément le 17 juillet 2017 à Kinshasa. Et, le site www.arts.cd qui se définit comme étant « un média en ligne spécialisé dans l'édition, la production, la diffusion et la distribution des contenus multimédias puristes de la culture et arts congolais » ne cache pas son ambition de se positionner parmi les meilleurs quitte à y mettre toute l'énergie nécessaire.