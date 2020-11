Congo-Brazzaville: VIH-SIDA - Un plaidoyer contre la discrimination et la stigmatisation des malades

Un atelier d'échange pour la lutte contre la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH-sida a été organisé à Pointe-Noire en présence des représentants des administrations publiques et des organisations de la société civile concernées.

Pour la réalisation du projet « Promotion des droits et autonomisation socio-économique des femmes et filles vulnérables » dans les départements de Brazzaville, de la Bouenza et Pointe-Noire et les déplacés des zones de crise du département du Pool pour une durée de trente mois, l'association Azur développement a reçu une subvention de l'Union européenne avec pour objectif de contribuer à la réduction de la vulnérabilité des femmes et filles par l'accès aux services de santé sexuelle et de la reproduction et leur autonomisation économique. L'association Jeune exprime-toi sur le sida a été choisie par Azur développement comme ONG partenaire pour réaliser une enquête sur la prévention du VIH-sida chez les femmes et les jeunes filles.

A l'école, dans les quartiers et dans les structures de santé choisies, les enquêteurs ont entretenu la population en majorité les femmes et les jeunes filles sur l'éducation sexuelle et de la reproduction et sur la loi n° 030-2011 du 3 juin 2011 portant sur la lutte contre le VIH-sida et protection des droits des personnes vivant avec le VIH. Plusieurs faiblesses ont été constatées au regard du rapport présenté. Ce sont entre autres la défaillance du système de suivi des cas des jeunes filles car elles sont souvent séquestrées par les parents ignorants, l'absence des comités de santé dans les enquêtes de terrain, l'absence d'information sur la gratuité du traitement au sein de la population...

Pour ce faire, il a été suggéré de redynamiser les centres de dépistage volontaire anonyme (CDVA), de renforcer le suivi des cas des jeunes filles une fois dépistée si le résultat est positif, de redynamiser le système référence et contre référence lors du suivi des cas suspectés, de dénoncer en portant plainte contre les cas de stigmatisation et de discrimination pour mieux faire respecter cette loi N°030-2011 du 3 Juin 2011, d'intensifier les sessions d'éducation sexuelle des jeunes filles dans les établissements scolaires et dans les quartiers, de rendre disponible et afficher le contenu de la loi N°030 -2011 du 3 Juin 2011 dans les centres de santé intégrés et autres milieux publics.

En vue d'un plaidoyer efficace, les parties prenantes à la session d'échange ont recommandé la remise des points de dépistage volontaire et anonyme dans tous les centres de santé intégré pour faciliter le suivi, la gratuité des examens et du traitement ARV dans tous les centres et de la redynamisation du CDVA au niveau de toutes les structures. Aussi les pouvoirs publics doivent-ils s'impliquer davantage pour les mauvaises pratiques sur les droits des citoyens bafoués, la publication des textes réglementaires, pour mettre en exécution les décrets, normes, principes ratifiés par le Congo, sans oublier la mise en place d'un cadre spécifique de suivi des situations des personnes vivant avec le VIH-sida.

