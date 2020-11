Congo-Brazzaville: Arts martiaux - Blanchard Oba candidat à la présidence de la fédération de jujitsu

Ancien président de la Fédération congolaise de jujitsu et self défense (Fecoju-self) de 2014 à 2016, Réné Serge Blanchard Oba a annoncé, le 3 novembre à Brazzaville, sa candidature à la tête de cette structure.

C'est au cours d'une conférence de presse qu'il a présenté son projet de développement de jujitsu. Ce ceinture noir 6e dan de la discipline, René Serge Blanchard Oba, se dit candidat fédérateur et unificateur.

Ancien président d'honneur de l'Union congolaise de jujitsu (2012-2014), il souhaite revenir à la tête de la fédération pour apporter une nouvelle impulsion à cet art martial. « Je me présente donc au poste de président de la fédération congolaise de jujitsu et self défense avec pour mission première de réunir autour du Jujitsu tous les jujitsukas sans exception » a-t-il déclaré.

Son projet de développement sportif porte sur trois axes principaux, à savoir la création d'une place honorifique pour la fédération qui devrait figurer dans la liste du leadership du sport congolais ; la recherche des solutions aux difficultés susceptibles d'empêcher le développement du jujitsu, ainsi que le rayonnement de la Fecoju-self au plan national et international.

René Serge Blanchard Oba mise sur la qualité des infrastructures, l'organisation des compétitions nationales et internationales, la formation des cadres et athlètes, la collaboration avec les institutions et fédérations sœurs et la visibilité de la discipline.

Il a, par la même occasion, déploré les insuffisances constatées au niveau des clubs, des compétiteurs, des cadres techniques, de la direction technique nationale, des ligues et de la fédération.