Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - La carte touristique de la ville océane bientôt disponible

La direction du Centre de recherche géographique et de production cartographique (Cergec) a quasiment finalisé le travail sur la carte touristique de Pointe-Noire et ses environs. Elle contribuera à la diversification de l'économie.

Les équipes de Cergec ont finalisé la collecte des données élaborer la carte touristique de la ville océane et ses environs, prenant compte le domaine royal (le siège du roi Makosso IV), les gorges de Diosso et les sites naturels autour des lac Cayo et Nanga.

Les données rassemblées permettent de localiser, par ailleurs, les circuits, les sites touristiques naturels, historiques et culturels ainsi que les principaux services administratifs, les sites d'hébergement et de restauration... La publication de la carte est prévue en janvier 2021.

Le projet, d'envergure nationale, portant sur la « Cartographie des zones touristiques en République du Congo » qui s'exécute sous l'égide du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, obéit à la nécessité de promouvoir le secteur touristique et d'en faire l'un des piliers de la diversification de l'économie nationale.

Après Pointe-Noire, le Cergec, qui est devenu Institut géographique national (IGN) par la loi n° 30-2020 du 17 juin 2020, va se pencher sur la carte touristique d'Oyo et ses environs.

En rappel, la carte touristique de Brazzaville et ses environs a été publié en juillet 2020 et mis à la disposition du ministère de Tourisme et de l'Environnement.