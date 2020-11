Congo-Brazzaville: Caritas Congo - Démarrage des activités du projet de prévention de la malnutrition chronique à Kwango

Ce projet est financé par le gouvernement congolais (Projet de développement du système de santé/PDSS) au travers de l'Unicef. Les bénéficiaires directs de ce projet sont les enfants âgés de zéro à vingt-trois mois, les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les adolescentes de dix à dix-neuf ans.

Le projet de prévention de la malnutrition chronique concerne les zones de santé de Kahemba , Kajiji, Kenge et Tembo. Le coup d'envoi dudit projet a été donné dernièrement dans la province du Kwango par une délégation de Caritas-Congo. Les Relais communautaires (Reco), les cellules d'animation communautaire (CAC), les comités du développement des aires de santé (Codev) y compris les infirmiers de différentes structures sanitaires en sont les principales parties prenantes.

Au cours de sa mission, la délégation de Caritas Congo ASBL a renforcé les capacités des Reco, des infirmiers et des membres des équipes-cadres de quatre zones de santé de Kahemba, Kajiji, Kenge et Tembo. M. J.Hubert Diamfu Mungala chargé de Suivi & Evaluation du programme Nutrition à la Caritas Congo ASBL qui a fait partie de la délégation de Caritas a fait savoir qu'avec le lancement du projet, les bases ont été posées pour le bon déroulement des activités. « Nous avons fait le plaidoyer auprès des différentes autorités politico-administratives, religieuses et traditionnelles locales ainsi qu'auprès des autorités sanitaires et éducationnelles en vue d'obtenir leur adhésion à la stratégie Nutrition à assise communautaire (NAC) », a-t-il souligné tout en ajoutant : « Nous avons fait l'auto-évaluation de la dynamique communautaire, la cartographie des organes à base communautaire (OBC) et l'identification des aliments locaux disponibles pour alimentation de complément des enfants de 6 - 23 mois ».

En fait, après l'évaluation de la dynamique communautaire, Hubert Diamfu Mungala a constaté que les organes de participation communautaire ont été certes mis en place selon les normes du ministère de la Santé publique en la matière. « Cependant, rien d'autre n'est fait. Il nous a fallu donc recommencer la dynamique à la case du départ », a-t-il relevé. Le PDSS est un projet du gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) pour la santé publique créé en 2015. Il dépend directement du département d'étude et planification] du Ministère de la Santé publique. L'objectif plus général, à la réalisation duquel ce projet compte contribuer, consiste à accroître l'efficience et l'efficacité du système de santé afin d'améliorer les résultats en matière de développement humain.