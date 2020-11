Algérie: Attar évoque l'état de la coopération énergétique avec l'ambassadeur italien en Algérie

Alger — Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar a reçu, mercredi, l'ambassadeur d'Italie à Alger, Pasquale Ferrara, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, et avec lequel il a évoqué la coopération énergétique entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

Les deux parties ont passé en revue l'état des relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et l'Italie dans le domaine de l'énergie, qualifiées d'historiques et d'excellentes ainsi que les perspectives de leur renforcement davantage, a précisé la même source.

M. Attar a invité, à cette occasion, les entreprises italiennes à continuer à investir davantage dans ces domaines et de créer des partenariats avec des entreprises algériennes mutuellement bénéfiques avec un transfert du savoir-faire et de la technologie, d'autant plus que d'importantes opportunités et possibilités de partenariat et d'investissement sont offertes par le secteur de l'énergie.

Pour sa part, l'ambassadeur italien s'est dit "très satisfait des bonnes relations entre les deux pays, en exprimant le grand intérêt des entreprises italiennes à renforcer leur présence en Algérie et à continuer à y investir dans les domaines énergétiques", a conclu la même source.