Algérie: Chiali s'entretient avec le secrétaire d'Etat portugais aux relations internationales

Alger — Le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali, a passé en revue, mercredi à Alger, avec le Secrétaire d'Etat portugais aux relations internationales, Eurico Brihante Dias, les opportunités de coopération bilatérale dans le secteur des Travaux publics, ainsi que l'action commune en Afrique.

Dans une déclaration au terme d'une séance de travail au siège du inistère à Alger, M. Chiali a indiqué avoir convenu avec le Secrétaire d'Etat portugais de l'impératif de relancer les activités des sociétés portugaises en Algérie, d'autant qu'elles ont été impactés par la pandémie de covid-19.

Selon M. Chiali, la rencontre a porté sur plusieurs questions dont les projets que réalisent les compagnies portugaises en Algérie, notamment ceux ayant accusé un retard de réalisation.

Le ministre et son hôte ont évoqué, par ailleurs, d'autres questions dont l'échange d'expertises entre les deux pays en matière de travaux publics outre le recours aux compagnies algériennes et portugaises pour l'exportation des produits et d'expertises vers l'Afrique au vu des différents projets programmés dans ce continent.

Il a relevé, en outre, la position géostratégique de l'Algérie, étant la porte de l'Afrique et ayant des frontières avec plusieurs pays africains.

De son côté, le secrétaire d'Etat portugais a mis en exergue les moyens considérables disponibles pour une action commune, outre l'examen des cadres devant relancer la coopération bilatérale.

Les entreprises portugaises et algériennes procèdent à une coordination afin de s'orienter vers le marché africain, a-t-il ajouté.

Cette rencontre intervient dans le cadre de la visite du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères de la République portugaise, M. Augusto Santos Silva en Algérie.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de "la poursuite et de l'approfondissement des liens d'amitié et de coopération unissant les deux pays, conformément aux dispositions et à l'esprit du Traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération, signé à Alger le 8 janvier 2005".