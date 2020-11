Ile Maurice: Fille et fils de politiciens s'affrontent à Albion

La politique est une affaire de famille chez les Lemaire et les Bhadain.

En effet, Julia Lemaire, fille de Gérard Lemaire, ancien politicien et ambassadeur de Maurice à Madagascar, se présente aux villageoises à Albion. Une circonscription qui l'a vu grandir et où son père a brigué les suffrages sous la bannière du Mouvement républicain avec, comme colistiers, Lucien Finette du PMXD et Amrita Kistnamah du PTr, en 2005. Elle affrontera notamment Rishon Bhadain, le fils de Roshi Bhadain, leader du Reform Party.

Pour Julia Lemaire, 24 ans, c'est tout naturellement qu'elle s'est lancée dans la politique. Elle a été influencée par son père qu'elle a accompagné à maintes reprises pendant les campagnes électorales. «Depuis ma naissance, j'ai découvert l'amour des élections. Mon papa était candidat et il était engagé dans pas mal d'élections. J'ai même fait du porte-àporte à l'âge de huit ans. Ce n'est pas nouveau», explique celle qui est à sa première participation à une élection.

Elle confie que, déjà, à l'âge de huit ans, elle posait pas mal de questions. «Mes parents m'ont toujours enseigné l'importance d'une élection. À huit ans, j'étais très curieuse. Et voir mon père sur le terrain était devenu mon quotidien.» Elle veut donc reprendre le flambeau et travailler pour son village. «J'ai le soutien de ma famille. Cela n'a pas été une décision que j'ai prise samedi pour dimanche. C'était une décision réfléchie depuis longtemps.»

Détentrice d'un baccalauréat économie, social et science politique, Julia Lemaire travaille à son propre compte. Consciente que l'aventure ne sera pas un long fleuve tranquille, la jeune candidate dit, toutefois, attendre beaucoup de ces élections. Elle souhaite aussi qu'il y ait plus de jeunes qui se lancent en politique.

L'autre jeune d'Albion à faire son baptême du feu est Rishon Bhadain. Il a fait son IGCSE (Form 1-5) à Le Bocage International School. Ensuite, le HSC au collège St Joseph avant de s'envoler pour Londres au BPP University pour des études de droit. Il se présente aux villageoises pour plusieurs raisons. «J'aime mon Albion et j'ai envie d'aider à améliorer la qualité de la vie dans notre village. Je veux aussi contribuer à trouver des solutions aux problèmes, par exemple, de law and order et de sécurité, auxquels nous faisons face. Et finalement, je pense que les jeunes doivent contribuer pour changer le système dans notre village et notre pays.»

Rishon Bhadain estime que les jeunes ont leur place en politique mais qu'il faut faire des efforts. «Le progrès dans le village viendra quand les jeunes mettront leur énergie, de nouvelles idées et utiliseront la technologie pour améliorer un système dépassé. Le progrès vient avec un changement de mentalité et de savoir-faire.»

Le jeune candidat ne veut pas rester dans l'ombre de son père. Il souhaite améliorer la relation entre les conseillers et les habitants, afin de rétablir «une confiance». Malgré les critiques à son encontre depuis le Nomination Day, Rishon Bhadain se dit motivé. «J'ai fait mes études de LLB (Hons) en Angleterre, j'ai l'habitude de parler en kreol et en anglais et non en français. J'ai reçu des critiques mais j'apprends vite. La prochaine fois je m'exprimerai en kreol. Tout jeune mérite une opportunité de servir son village et son pays.»