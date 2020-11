Ile Maurice: Neelesh Bundhoo, 24 ans - Son combat contre la drogue

À 24 ans, il participe pour la première fois aux élec- tions villageoises.

Toutefois, explique Neelesh Bundhoo, durant des années, il a été très actif au sein de la Student Union de l'Université de Technologie de Maurice ainsi qu'à Charles Telfair Institute. Aujourd'hui employé à son propre compte, le jeune homme dit constater que malgré le fait que Poudre-d'Or-Hamlet soit un petit village, la localité croule sous le fléau de la drogue synthétique chez les jeunes. «Mon combat sera dédié à cette cause, mais sera consacré également au développement de projets primordiaux pour les habitants, à savoir l'asphaltage des routes et l'éclairage des voies entre autres.»

Étant jeune, il confie avoir remarqué l'incompétence des élus du village durant de nombreuses années. «Ils n'ont même pas le minimum de qualifications pour défendre les intérêts de leurs mandants. Certains ne savent même pas écrire une lettre, com- ment vont-ils nous défendre au conseil de district ?» se demande-t-il. À son avis, si plus de jeunes occupaient de tels postes, cela aiderait à faire bouger les choses plus rapidement. Membre du Groupement Parti Sosyalis & Progresis, le jeune homme soutient que le travail a déjà débuté. «Dans une semaine environ, nous serons plus agressifs. Cela dit, nous sommes confiants car le village étant petit, tout le monde nous connaît déjà et tous connaissent les objectifs que nous voulons atteindre, en cas de victoire.De plus, Poudre-d'Or-Hamlet n'a enregistré que trois partis.»

Neelesh Bundhoo relate qu'il est aussi grandement épaulé par ses parents, tous deux self-employed. «Ils sont très fiers de moi, ils me soutiennent et me conseillent dans ma démarche. Je ne compte pas les décevoir, encore moins décevoir les personnes de mon village.»