Afrique: Quand Steven Obeegadoo répond au Cardinal Piat ?

C'est ce mercredi 4 novembre, que 102 appartements de la Résidence Lys de la NHDC situés à Bassin à Quatre-Bornes ont accueilli leurs bénéficiaires. En 2017, ces appartements avaient été au cœur d'une polémique.

Souvenez-vous, l'ex-ministre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun, avait été accusé d'avoir proféré des propos à relent communal autour de l'allocation de ces logements, lors d'une réunion tenue à son ministère le 17 juillet 2017. Ceci lui aura couté son poste de ministre, ainsi qu'un procès qui avait été, par la suite, rayé en cour intermédiaire en septembre 2019.

C'est toutefois dans une ambiance bon enfant, que les 102 familles ont reçu les clés de leurs futures maisons, et ce devant un parterre d'invités composé, entre autres, du ministre du Logement et de l'aménagement du territoire et Premier ministre adjoint, Steven Obeegadoo, du ministre du Transport et du Light Rail, Alan Ganoo, et celui de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Kavy Ramano. La présence du cardinal Maurice Piat à cette cérémonie n'est pas passée inaperçue.

Dans son discours, Steven Obeegadoo a parlé des squatteurs. Son allocution toutefois, semblait une réponse à l'homélie du Cardinal Piat qui lors de la fête du Père Laval, avait critiqué le système de logement social. «Il y a toujours eu des squatteurs dans notre pays parce qu'il y a un manque de maisons. Me li important dir et redir ki tout dimun ki pena lakaz pas squater et tout dimun ki squater pa necessairement li pena lakaz et ce pour sa ki nu bizin faire lenket kan ena squater. La parmi les 93 fami ki pendan covid inn al met bann structures dans differents places, nu inn fer lanket. Et ce n'est pas vrai de dire que beaucoup parmi inn anrézistré pou bann lakaz NHDC dépi lontan, ». a dit Steven Obeegadoo. Il a poursuivi en disant « En fait, il n'y a qu'un tiers de ces personnes qui se sont enregistrées. Et la NHDC et la NEF sont allés vers eux pour les aider à s'enregistrer. Mais nous ne pouvons pas leur donner la priorité au détriment de ceux qui ont attendus depuis des années », a laissé entendre Steven Obeegadoo.

Voici, un discours qui ressemble bien à la réponse du loup à la bergère. Lors de l'homélie du Cardinal Maurice Piat en septembre dernier, ce dernier avait affirmé que parmi les squatteurs, 50 familles étaient enregistrées et attendaient depuis des années une réponse de la NHDC.

Après avoir visité une maison témoin, ainsi que les infrastructures de la résidence, dont un jardin d'enfant, une salle polyvalente, un jogging track, des terrains de pétanque, ainsi qu'un potager, le Cardinal Piat a, quant à lui, simplement déclaré : «c'est un bon début ».

Steven Obeegadoo, a aussi fait ressortir dans son allocution, que ces 102 appartements ont couté Rs 173 millions à l'Etat. Chaque appartement vaut ainsi Rs 1,6 millions. «Grâce aux subventions du gouvernement chaque bénéficiaire paiera moins de Rs 600 000 sur une période s'étalant, dans certains cas, sur 35 ans », a expliqué le Premier ministre adjoint, avant de parler longuement sur la vision du gouvernement. « En un an nous avons livré 550 maisons et d'ici la fin de l'année 450 autres seront livrées. L'année prochaine ce seront 1600 maisons qui seront livrées. D'ici la fin du mandat de ce gouvernement 12 000 maisons seront construites. Nous voulons faire de Maurice un pays Squatter-free ».