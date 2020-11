Maroc: Province de Boulemane - Des projets sociaux voient le jour

Missour — Plusieurs projets sociaux ont été inaugurés, mercredi à Missour (province de Boulemane), à l'occasion des célébrations du 45ème anniversaire de la Marche Verte.

Le gouverneur de la province de Boulemane, Abdelhak Hamdaoui, a ainsi procédé à l'inauguration du projet d'aménagement et d'équipement des espaces d'accueil des personnes âgées sans ressources et celles sans abri, qui offre un accompagnement psychologique et des prestations médicales à cette catégorie.

D'un coût global de 875.346 DH, ce projet s'inscrit dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité de la 3ème phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Ce projet est géré en collaboration avec l'Entraide nationale (suivi et encadrement), l'Association Caritative -Missour (présentation des services d'accueil, de cantine, de médiation familiale, de réintégration et d'accompagnement) et la délégation de la santé, à travers le suivi médical et sanitaire.

L'espace d'accueil des personnes âgées sans ressources comprend 20 lits, un salon marocain, une salle d'accueil, une clinique, une cuisine et d'autres dépendances.

Quant à l'espace des personnes sans abri, il se compose notamment de 10 lits, d'une clinique et d'autres dépendances.

Le gouverneur de la province a aussi procédé à l'inauguration du Centre d'orientation et d'assistance aux personnes en situation de handicap, réalisé par l'Entraide Nationale pour un coût global estimé à 475.923 DH.

Ce projet, dont le foncier a été mobilisé par le Conseil provincial, a été aménagé pour une enveloppe budgétaire de l'ordre de 336.832 DH et équipé avec 139.832 DH.

Cette structure sociale vise à accueillir et orienter les personnes en situation de handicap, à les accompagner et à faciliter leur insertion socio-économique.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de division de l'action sociale à la province de Boulemane, Fouad Hajji, a souligné l'importance de ces structures réalisées dans le cadre de l'INDH, notant que ces projets viennent appuyer les autres établissements de protection sociale dans la province.

Mettant l'accent sur le fonctionnement et la gestion des espaces d'accueil des personnes âgées sans ressources et celles sans abri, M. Hajji a fait savoir que le programme d'accompagnement des personnes en situation de handicap est une composante principale de l'INDH.

Pour le directeur provincial de l'Entraide Nationale, Khalid Hamnich, le centre d'orientation et d'assistance aux personnes en situation de handicap est "un guichet unique pour la personne handicapée qui lui permet de bénéficier de plusieurs services sans se déplacer à Rabat".

Dans cette situation exceptionnelle de la pandémie de Covid-19, le centre peut servir jusqu'à 15 personnes par jour, a-t-il dit, précisant qu'une dizaine de personnes handicapées ont bénéficié des activités génératrices de revenus dans la province.