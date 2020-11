Afrique: Élections américaines 2020 - Le coude-à-coude continue

Aux États-Unis le suspense est à son comble. Joe Biden est actuellement crédité de 238 grands électeurs contre 213 pour le président républicain sortant Donald Trump, alors qu'il en faut au moins 270 pour être élu président.

Selon les projections compilées par l'Edison Research, Donald Trump a pour le moment remporté: l'Alabama, l'Arkansas, la Caroline du Sud, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, la Floride, l'Idaho, l'Indiana, l'Iowa, le Kansas, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, le Missouri, le Montana, le Nebraska, l'Ohio, l'Oklahoma, le Tennessee, le Texas, l'Utah, la Virginie-Occidentale et le Wyoming.

De son côté, Joe Biden a remporté : la Californie, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, le District de Columbia, Hawaï, l'Illinois, le Maryland, le Massachusetts, le Minnesota, le Nebraska, le New Hampshire, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, New York, l'Oregon, Rhode Island, le Vermont, la Virginie et l'État de Washington.

À ce stade des projections compilées par l'Edison Research manquent encore à l'appel pour: la Pennsylvanie, le Michigan, la Georgie, la Caroline du Nord, l'Arizona, le Wisconsin, le Nevada, le Maine et Alaska.

Joe Biden, premier candidat à prendre la parole après les premières tendances, malgré son avance sur les premiers résultats invite ses partisans à la «patience».

De son coté Donald Trump, lui, a clairement revendiqué la victoire citant des États qui sont pourtant encore en train de dépouiller les bulletins de vote. L'équipe de campagne du candidat démocrate, Joe Biden, a réagi et qualifié de «scandaleux et sans précédent» les propos du président. Pour l'heure, des centaines de milliers de voix n'ont toujours pas été comptées, en particulier celles des démocrates qui ont le plus voté par correspondance.