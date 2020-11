Congo-Kinshasa: A travers Laurent Batumona - Simon Kimbangu sollicite l'aménagement de la cité de Nkamba

Des milliers de fidèles Kimbanguistes ressortissants des pays d'Afrique et de l'Occident participeront aux festivités du centenaire de l'Eglise Kimbanguiste qui auront lieu à la cité de Nkamba nouvelle Jérusalem au mois d'avril 2021.

Une fête qui enregistre la plus forte participation des officiels, fidèles et invités. Pour le chef spirituel, Son Eminence Simon Kiangani, " on ne saurait trouver la paix entre le peuple que par cette rencontre entre Dieu et son peuple". La grande originalité de ce centenaire est de mêler la demande de Son Eminence Simon Kimbangu au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'élargissement des ponts et routes depuis l'entrée de Loma jusqu'au siège de Son Eminence à la terre sainte. Alors qu'il était en face de son partenaire l'Honorable Laurent Batumona, Simon Kimbangu avait exprimé toute sa reconnaissance au Président de la République pour l'électrification de la cité de Nkamba. Son Eminence soutient le pouvoir en place et, avec lui, tous les chrétiens kimbanguistes.

L'Honorable Laurent Batumona, partenaire de l'Eglise Kimbanguiste depuis plusieurs années à travers les paroisses communales de N'djili, Makala et de Kimbanseke, a partagé avec Son Eminence Simon Kiangani sur l'ampleur de ces festivités aussi bien de la solidarité et l'excellence des valeurs dont Laurent Batumona connait et estime.

Outre les participants qui viendront de tous les continents, la préoccupation majeur de l'Eglise Kimbanguiste est la réhabilitation des routes et ponts construits par les belges à la dimension de pneus de véhicule. Tenant compte de la situation géographique de ce tronçon de route, entre Loma et Nkamba, entrecoupé par une dizaine de rivières et ponts exiguës nécessite un entretien permanent en plus de leur élargissement afin de permettre aux visiteurs de rouler sur une piste sans risque. Telle a été la demande la plus ardente de Son Eminence Simon Kimbangu au Président de la République à travers Laurent Batumona.

A ce besoin, il a ajouté l'adduction d'eau potable à Nkamba. De leur échange, le pasteur Simon Kimbangu a impressionné son partenaire de sa vision sur le plan de l'économie, des infrastructures et de l'agriculture. Cette préoccupation est tombée dans les oreilles de celui qui est parmi les mieux écoutés dans le cercle du Chef de l'Etat.

La Cité Sainte de Nkamba

L'Honorable Laurent Batumona a été présenté lors du culte à la communauté kimbanguiste par son Eminence Simon Kimbangu comme le Directeur Général de la DGDP qui a été impressionné par le travail titanesque que les fidèles bénévoles ont abattu à Nkamba.

Sur le plan de l'aménagement de la cité de Nkamba, il a remarqué une propreté extraordinaire : "Il est rare de trouver un résidu dans les rues aussi bien entretenues par les fidèles. Il été également surpris par l'accueil à la cité nouvelle Jérusalem de Nkamba du logement à la restauration. " Tout a été parfait du point de vue accueil, à partir du logement jusqu'à la restauration ; une propreté à ne pas envier certain quartier d'ailleurs en RDC." Selon lui, la cité de Nkamba et véritablement sainte. "Quand vous y arrivez, vous sentez le calme, les fidèles très préoccupés pour la prière, un lieu vraiment de se concentrer en prière".

Longtemps recherché pour lui rencontrer, Son Eminence Simon Kimbangu, a dit à Laurent Batumona qu'il est aimé de Dieu et qu'il faut un renouvellement de l'esprit. Il a beau apprécié la symbolique des abeilles sur le drapelet de son Parti politique, le Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC).