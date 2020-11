Congo-Kinshasa: Consultations présidentielles - Félix Tshisekedi à l'écoute des artistes et des culturels

Les Richesses de la République Démocratique du Congo ne sont pas que minières, mais elles sont aussi culturelles par ses valeurs et diversités. D'où, il est temps que la culture prenne également sa revanche et soit considérée comme vecteur du développement socio-économique dans ce pays.

Le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, en a pris certainement conscience. Mais, il faudra conjuguer ensemble les efforts en associant les professionnels des arts et de la culture pour relever le défi et faire de la culture un secteur productif. Ceci nécessite alors des réformes engagées pour aboutir à une mise en place d'une véritable industrie culturelle créative, en tenant compte de l'esprit de la Charte de la renaissance africaine.

Ainsi, les Consultations politiques initiées par le Président de la République ne concernent pas que des politiciens ou une catégorie quelconque des leaders politiques en RDC. Les artistes et les culturels sont aussi inclus dans la vision du Chef de l'Etat pour un Congo qui aspire à un développement multisectoriel.

Selon nos fins limiers, une délégation des acteurs culturels, toutes disciplines confondues (écrivains, peintres, comédiens, stylistes... .), a été reçue par Félix Tshisekedi, ce mercredi 4 novembre 2020, au Palais de la Nation dans le cadre des consultations présidentielles.

Pendant 20 minutes d'échanges, le Chef de l'Etat a premièrement défini les raisons de ces consultations engagées avec les différentes couches socioculturelles, économico-politiques et religieuses.

Avec les professionnels des arts, Félix Tshisekedi a une fois encore démontré l'intérêt qu'il accorde à la culture qui est non seulement une identité mais aussi et surtout l'âme d'un peuple.

Ensuite, renseigne-t-on, la parole a été accordée à la délégation conduite par le professeur-écrivain André Yoka Lye, Directeur Général de l'Institut National des Arts (INA), qui a parlé au nom des professionnels des arts et de la culture.

Son message au Président de la République était au fait un plaidoyer au cours duquel il a sollicité certaines réformes dont a besoin, impérativement, le secteur culturel.

Il nous revient que les différents sujets abordés ont été même discutés lors des ateliers pendant la 2ème édition du Forum des Culturels tenue du 19 au 23 octobre 2020 à Kinshasa.

La ratification de la Charte de la Renaissance Africaine et la présidence de la RDC à l'Union Africaine en 2021 avec un thème basé sur la Culture et les Arts ont été également développés au cours de cette entrevue entre le Chef de l'Etat et les Artistes. Ce point a beaucoup intéressé le futur président de l'Union Africaine, Félix Tshisekedi, qui est appelé à repenser l'environnement culturel dans son pays en premier lieu, puis sur le continent. Car, le secteur de la culture en RDC se trouve dans une situation de léthargie, due essentiellement à l'absence de politique nationale culturelle cohérente.

La délégation a été composée des représentants de diverses corporations et associations artistiques, des personnalités culturelles et figures emblématiques de la littérature congolaise moderne ainsi que les membres du bureau de la coordination de la Plateforme Collectifs des Artistes et des Culturels « C.A.C » qui vient de clôturer avec succès la 2ème édition de la Biennale de la RDC (Forums des Culturels).