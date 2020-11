Cote d'Ivoire: Conflit post-électoral - Amadou Koné sensibilise les chefs traditionnels et de communautés de la région de Gbêkê

Tuo Fozié, préfet de la région de Gbêkê, préfet du département de Bouaké, veut prévenir tout conflit intercommunautaire dans la capitale de la région de Gbêkê, au lendemain de l'élection présidentielle.

A son initiative, Amadou Koné, ministre des Transports, par ailleurs cadre de ladite région, a échangé le mardi 3 novembre, à la préfecture de Bouaké, avec près de 200 chefs traditionnels de villages et de communautés.

Les échanges ont porté sur la paix, la cohésion sociale et surtout le vivre ensemble qui a toujours caractérisé le peuple baoulé et tous leurs frères qu'ils ont accueillis sur leur terre.

La région de Gbêkê et singulièrement sa capitale qui a vécu une crise politico-militaire durant une dizaine d'années, ne veut plus s'offrir une autre crise qui va fragiliser la cohésion sociale et la paix qui a toujours régné entre toutes les populations.

Le ministre des Transports a particulièrement mis le doigt sur les rumeurs entretenues par les réseaux sociaux, en propageant de fausses informations selon lesquelles tel ou tel groupe ethnique s'apprêteraient à attaquer telle ou telle communauté et vice-versa.

C'est pourquoi, il a demandé aux uns et aux autres de prendre avec beaucoup de réserve tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. « Il y a des gens qui se cachent derrière les réseaux sociaux pour attiser le feu entre nos populations dans le seul but de mettre le pays à feu et à sang », a-t-il affirmé.

Pour Amadou Koné, ayant échoué dans leur tentative de déstabiliser la Côte d'Ivoire, ces oiseaux de mauvais augures ont décidé d'entraîner le pays dans une guerre fratricide aux conséquences incalculables. « Ces fauteurs de troubles seront identifiés, arrêtés et traduits devant la justice », a-t-il assuré.

Aussi l'émissaire du gouvernement a appelé les chefs traditionnels et de communautés à redoubler de vigilance en dénonçant toutes les actions qui visent à semer le trouble et la quiétude au sein des populations qui n'aspirent qu'à vivre en paix.

« La région n'a plus besoin de troubles. Surtout qu'elle est en chantier pour son développement », a-t-il souligné.

Par conséquent, Amadou Koné a encouragé la mise sur pied d'un comité de sensibilisation qui sera composé de chefs traditionnels, de représentants des communautés et placé sous la supervision des autorités administratives locales.

« Ce comité aura pour mission de sillonner les villages et quartiers pour sensibiliser à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble », a-t-il révélé.

Vu l'urgence et la portée de la mission de ce comité, Tuo Fozié a promis de le mettre sur pied le plus tôt possible. Nanan N'Goran Koffi II, chef de canton Faafouê et Ben Diomandé, au nom des communautés, ont salué cette initiative du ministre Amadou Koné. Ils ont promis tout leur engagement pour la constitution de ce comité et surtout pour la réussite de sa mission.